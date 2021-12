Przedstawiciel Watykanu przy OBWE: W Europie rośnie nietolerancja i antysemityzm

W Europie rośnie nietolerancja i dyskryminacja na tle antysemityzmu i uprzedzeń religijnych - oświadczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy OBWE ksiądz Janusz Urbańczyk. Podkreślił też, że "przestępstwa antychrześcijańskie nie są już zjawiskiem marginalnym".

Ksiądz Urbańczyk, który pełni też funkcję stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, podczas obrad OBWE apelował o to, by kraje członkowskie tej organizacji podeszły "bez uprzedzeń" do zjawisk wymierzonych w chrześcijan, żydów, muzułmanów i wyznawców innych religii.

Polski ksiądz-dyplomata, cytowany w sobotę przez portal Vatican News, stwierdził, że wspólnoty chrześcijańskie są "ofiarami przestępstw nienawiści i incydentów motywowanych uprzedzeniami antyreligijnymi także w krajach, w których stanowią one większość".

Z przedstawionej statystyki wynika, że w zeszłym roku w Europie zarejestrowano 980 przypadków przestępstw nienawiści wobec chrześcijan. To jedna czwarta wszystkich ataków wymierzonych w grupy religijne i wzrost o 70 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dlatego - jak zaznaczył ksiądz Urbańczyk - Stolica Apostolska apeluje o "jednakową uwagę w obliczu wszystkich form nietolerancji religijnej i dyskryminacji", niezależnie od tego, czy wymierzone są w większość czy mniejszość. Dodał, że należy unikać "wszelkiego podejścia stronniczego bądź wybiórczego".

W swym wystąpieniu położył też nacisk na rosnącą liczbę "ataków terrorystycznych, zbrodni z nienawiści i innych przejawów nietolerancji, których celem są synagogi, meczety, kościoły, inne miejska kultu, cmentarze oraz obiekty religijne".

Przedstawiciel Watykanu wskazał na konieczność wypracowania sposobów zagwarantowania bezpieczeństwa wspólnotom chrześcijańskim na takich zasadach, jakie wcześniej opracowano, by chronić społeczności żydowskie i muzułmańskie.

Wyraził także zaniepokojenie zjawiskiem szerzenia się "negatywnych stereotypów" na temat różnych religii.

Według Stolicy Apostolskiej - podkreślił dyplomata - zaangażowanie OBWE na rzecz przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii, antysemityzmowi, nietolerancji i dyskryminacji wobec chrześcijan, muzułmanów, żydów i przedstawicieli innych religii "nie może być oddzielone od tego na rzecz wolności religii i wyznania".