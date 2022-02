Przedstawicielka austriackiej ambasady w Kijowie o biznesie: dopóki będziemy bezpieczni, zostaniemy

Chociaż ryzyko rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest traktowane poważnie, bezpośrednie skutki dla życia gospodarczego nie są jeszcze widoczne. „Dopóki będziemy bezpieczni, zostaniemy” – mówi agencji APA Gabriele Haselsberger, przedstawicielka austriackiej ambasady w Kijowie, odpowiedzialna m.in. za kontakty z austriackimi firmami działającymi na Ukrainie. Firmy z Austrii należą do największych inwestorów na Ukrainie.

Obecnie w oddziałach austriackich firm na Ukrainie pozostała tylko garstka dyrektorów zarządzających.

"Jestem w stałym kontakcie z firmami austriackimi, wszystko na razie toczy się dalej normalnie. Wielu twierdzi, że to nadal +biznes jak zwykle+" - mówi Haselsberger, przebywająca obecnie w Kijowie. "Oczywiście zagrożenie traktujemy poważnie, ale nie przekłada się ono na realne skutki dla gospodarki. Wszystkie sklepy są otwarte, wszystko działa normalnie. Odbywa się produkcja, w konsumpcji nadal nie ma oznak załamania".

Jednak wielu cudzoziemców i pracowników ambasady zostało w ciągu ostatnich dziesięciu dni wycofanych z Ukrainy lub częściowo przeniesionych do miast na zachodzie Ukrainy. "Jestem pracownikiem ambasady, a minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg dał jasno do zrozumienia, że zostajemy. Jest wiele scenariuszy, a sytuacja jest trudna do oceny" - potwierdza Haselsberger. "Dopóki jesteśmy bezpieczni, oczywiście zostajemy".

Jak dodaje, trudno nawet oszacować, co oznaczałaby rosyjska inwazja dla zachodnich firm działających na Ukrainie. "Szkody dla Ukrainy są już teraz ogromne, ponieważ tak bardzo potrzebne bezpośrednie inwestycje zagraniczne są wstrzymywane" - podkreśla. Odkładane są także ważne projekty ukraińskich firm i przetargi rządowe.

W 2020 roku inwestycje na Ukrainie spadły o 38,2 proc. - były na najniższym poziomie od 20 lat. "Aby przeciwdziałać temu negatywnemu trendowi, na Ukrainie uchwalono kilka ustaw promujących i wspierających inwestowanie" - wyjaśnia Haselsberger. Na przykład ulgi podatkowe dotyczą inwestycji powyżej 20 mln euro, które stworzą co najmniej 80 miejsc pracy.

Według danych ukraińskiego banku centralnego, do połowy 2021 roku austriackie firmy zainwestowały na Ukrainie 1,77 mld USD (obecnie 1,56 mld euro). To sprawia, że Austria jest szóstym największym inwestorem na Ukrainie, po Cyprze, Holandii, Szwajcarii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. "Co istotne, wiele cypryjskich inwestycji jest w rzeczywistości dokonywanych przez firmy rosyjskie" - podkreśla Haselsberger.

Austriackie inwestycje na Ukrainie powstały wiele lat temu. Obecnie wśród blisko 200 oddziałów austriackich firm znajduje się wiele zakładów produkcyjnych (m.in. przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, producenci koncentratów i soków owocowych). Silnie reprezentowany jest też Raiffeisen Bank International czy firmy ubezpieczeniowe (UNIQA, Grawe i Vienna Insurance Group).

Większość oddziałów austriackich firm zlokalizowana jest we wschodniej i środkowej Ukrainie. Wolumen handlu między Austrią a Ukrainą od stycznia do listopada 2021 r. wyniósł około 1,5 miliarda euro, a austriacki eksport wzrósł o 19 procent.

Najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy jest UE, gdzie trafia prawie 40 proc. ukraińskiego eksportu, a 41,5 proc. ukraińskiego importu pochodzi z krajów UE.

Ukraina jest mocno zadłużona - deficyt budżetowy wzrósł ostatnio do 8 proc. PKB. Kraj jest uzależniony od wsparcia finansowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego i UE.

Marzena Szulc