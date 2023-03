Przełomowe wybory w Kazachstanie. Do parlamentu weszły nowe partie

Zmienia się polityczny krajobraz autorytarnego do tej pory Kazachstanu. Po wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych na zupełnie nowych zasadach, na scenę wkraczają nowe siły. Czy spełnią oczekiwania społeczeństwa, które dojrzało do demokratyzacji państwa?

19 marca w Kazachstanie odbyły się przedterminowe wybory do Mażylisu – niższej izby parlamentu – oraz do rad samorządowych – maslichatów, w których po raz pierwszy dopuszczono do startu kandydatów niezależnych. To ostatni etap politycznego „resetu” prezydenta Tokajewa, który swój program zmiany ustroju kraju w kierunku prezydencko-parlamentarnym rozpoczął rok temu.

Jak mówili głosujący w niedzielę Kazachowie, na wybory poszli, bo chcą zmian, chcą nowych twarzy w polityce.

Według wyników exit poll, podanych tuż po północy, do Mażylisu wejdą zupełnie nowe ugrupowania. W sumie obniżony, 5-proc. próg wyborczy pokonało sześć spośród siedmiu startujących ugrupowań. Ostateczne wyniki poznamy pod zsumowaniu głosów z wszystkich komisji, czyli za 10 dni.

19 marca w Kazachstanie odbyły się wybory do Mażylisu – niższej izby parlamentu – oraz do rad samorządowych – maslichatów. Po raz pierwszy zastosowany został w nich model mieszany, czyli proporcjonalno-większościowy, gdzie 70 proc. deputowanych było wybieranych proporcjonalnie według list partyjnych, a 30 proc. – według zasady większościowej w okręgach jednomandatowych.

Wybory do maslichatów obwodów (odpowiedników polskich województw) i miast o znaczeniu republikańskim (krajowym) również zostały przeprowadzone według systemu mieszanego - z proporcją 50/50 proc.

Do innych ważnych zmian w zasadach wyborczych, które wprowadzono w tych wyborach należą: opcja „Przeciwko wszystkim” na wszystkich kartach do głosowania; obniżenie progu wejścia partii do Mażylisu z 7 proc. do 5 proc.; ustanowienie legislacyjne 30-procentowej kwoty udziału kobiet, młodzieży i osób ze specjalnymi potrzebami przy podziale mandatów poselskich.

Prezydent Kazachstanu będzie miał parlament po swojej stronie

Jak wynika z sondaży exit poll, przeprowadzonych przez trzy sondażownie, po wyborach prezydent zachowa silne poparcie w parlamencie, bo partia rządząca Amanat (Testament Przodków, znana również pod poprzednią nazwą Nur Otan), uzyskała przytłaczającą większość głosów. W zależności od instytucji poparcie waha się między 55,58 proc., a 53,25 proc.

Obniżony do 5 proc. próg wyborczy przekroczyło również pięć innych ugrupowań. Najwięcej głosów z nich zdobyła socjaldemokratyczna Ludowo-Demokratyczna Partia Patriotyczna Auył (Wieś) (między 10,52 proc. a 10,21 proc. poparcia).

Zaskoczeniem i potwierdzeniem demokratyzacji wyborów w Kazachstanie z pewnością jest wyniki trzeciej pod względem liczby zdobytych głosów partii. To Stowarzyszenie Społeczne „Partia Respublica”, najmłodsza partia w Kazachstanie, zarejestrowana 18 stycznia 2023 roku, która w zależności od sondażowni zdobyła 8,9-8,33 proc. poparcia.

Do Mażylisu wejdą również liberalno-konserwatywna Demokratyczna Partia Kazachstanu Ak Żoł (Świetlista Droga), uznawana za "koncesjonowaną opozycję", lojalną wobec władzy, która zdobyła od 7,87-8,87 proc., Lewicowa Partia Ludowa Kazachstanu z poparciem 6,25-6,93 proc. oraz Centrolewicowa Ogólnonarodowa Socjaldemokratyczna Partia, która zdobyła między 4,91 proc. a 5,31 proc. Oznacza to, że jeszcze nie wiadomo, czy to ugrupowanie wejdzie do izby niższej parlamentu, gdyż jego wyniki balansuje w sondażach exit polls na granicy progu wyborczego.

Wyniki exit poll pokazują, że do parlamentu nie wejdzie z pewnością Kazachstańska Partia Zielonych Bajtak (Rozległy Kraj), zarejestrowana 30 listopada 2022 roku, która zyskała od 2,17 do 3,22 proc. To jedno z nowych ugrupowań, które startowało do Mażylisu na nowych zasadach.

Około 4,47 procent wyborców, którzy wzięli udział w wyborach 19 marca 2023 r., głosowało przeciw wszystkim i w ten sposób wyraziło swój sprzeciw wobec wszystkich zarejestrowanych partii.

Relatywnie niska frekwencja pokazuje, że w Kazachstanie zmienia się system

W sumie uprawnionych do głosowania było 12 milionów obywateli. Zagłosować zdecydowało się, według wstępnych danych Centralnej Komisji Wyborczej, 54,19 proc. z nich.

Tak relatywnie niska frekwencja w porównaniu do wcześniejszych wyborów w Kazachstanie, może wskazywać, że mamy do czynienia z faktycznym odzwierciedleniem zainteresowania obywateli życiem politycznym, a nie kreowaną przez władze wizją zaangażowania społeczeństwa.

Portal WNP.PL rozmawiał w niedzielę w lokalach wyborczych w stolicy Kazachstanu, Astanie i w regionie Akmola z wyborcami, którzy mimo fatalnej, mroźnej (-10 stopni Celsjusz) i śnieżnej pogody, zdecydowali się przyjść do lokali wyborczych. To co ich łączyło, to poczucie obywatelskiego obowiązku oddania głosu w wyborach i potrzeba zmian w kraju, w którym od roku trwa proces głębokiej transformacji politycznego systemu.

- Nie chcę zmarnować głosu, bo potrzebujemy zmian. Korupcja wciąż jest problemem - mówiła dziennikarzom 51-letnia księgowa w lokalu wyborczym, zlokalizowanym w regionie Akmola. Jednocześnie realnie oceniła, że proces faktycznych przemian musi potrwać i nie nastąpi z dnia na dzień. - Nowy parlament będzie dobrym początkiem - podsumowała.

Zarówno starsi, jak i młodzi głosujący podkreślali, że przyszli do lokali wyborczych, by głosować na nowe twarze, co pokazuje, jak silna jest potrzeba zmiany w politycznym świecie Kazachstanu i odcięcie się od ludzi kojarzonych z poprzednią administracją.

- Głosowałam na młodych, wykształconych kandydatów, którzy mogą wnieść nowe pomysły do parlamentu - mówiła z kolei dziennikarzom 40-letnia nauczycielka z Astany.

Ta potrzeba zmian i stawianie na młodych ludzi znalazła odbicie w wyniku wolnorynkowego Stowarzyszenia Społecznego „Partia Respublica”, założonego przez Ajdarbeka Chodżanazarowa, szefa holdingu rolno-spożywczego Olża Agro. To partia z najkrótszą historią w Kazachstanie, zarejestrowana 18 stycznia 2023 roku, czyli zaledwie trzy miesiące przed wyborami. W trakcie tak krótkiej kampanii udało się jej jednak przekonać wyborców, dzięki czemu będzie teraz trzecią polityczną siłą w kazachstańskiej izbie niższej parlamentu.

Młode kazachskie społeczeństwo oczekuje zmian od rządzących. Priorytetami walka z inflacją i kwestie mieszkaniowe

Wszyscy rozmówcy, którzy zdecydowali podzielić się swoimi opiniami z dziennikarzami, wskazywali również na konkretne sprawy, którymi powinny zająć się nowe władze. W pierwszej kolejności są to kwestie związane z inflacją, która w ubiegłym roku przekroczyła 20 proc. oraz z bezpieczeństwem energetycznym. Ważne, zwłaszcza dla młodych Kazachów, są też kwestie mieszkaniowe.

Wynik wyborów, który zachowuje dominującą większość w parlamencie rządzącej partii, będącej zapleczem prezydenta, nasuwa pytania o demokratyczność całego procesu. Jednak nad przebiegiem głosowania czuwało 800 międzynarodowych obserwatorów, którzy nie zgłaszali w jego trakcie większych zastrzeżeń. Na ostateczne wnioski i uwagi z obserwacji trzeba będzie jeszcze poczekać, ale poprzednie głosowania – czerwcowe referendum konstytucyjne czy listopadowe wybory prezydenckie – pokazały, że Kazachstan w procesie wyborczym odrobił dobrze lekcję z demokracji.

- Większość ze zgłaszanych podczas poprzednich głosowań zastrzeżeń ze strony międzynarodowych organizacji, została wcielona w życie, by poprawić proces wyborczy. To dobrze rokuje również na te wybory - przekazał dziennikarzom podczas spotkania w jednej z komisji wyborczych reprezentant międzynarodowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Teraz Kazachstan czeka jeszcze zmiana rządu. Prezydent, kończąc swój polityczny reset, po ustanowieniu nowego parlamentu odwoła aktualną radę ministrów i wskaże nowego premiera. Premier i zaproponowany przez niego rząd podlegać będzie zatwierdzeniu przez parlament. Tak wymienione władze będą musiały sprostać oczekiwaniom społeczeństwa.