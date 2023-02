Przetasowania na niebie. Rośnie nowa lotnicza potęga

Indie wyrastają powoli na trzeci rynek lotniczy świata, po USA i Chinach. Kto skorzysta na zamówieniach największego państwa subkontynentu?

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Niedawno sprywatyzowane indyjskie linie lotnicze zakupią w najbliższym czasie rekordową liczbę w sumie 470 maszyn od amerykańskiego Boeinga i europejskiego Airbusa za prawie 100 mld dolarów.

To zamówienie jest porównywalne do łącznej wielkości flot Lufthansy i Air France.

Obecnie Air India dysponuje 113 maszynami.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, niezwykłemu w swej skali, zamówieniu. Firmy z grupy Tata Sons, właściciela 100 proc. akcji Air India, zdecydowały się na zamówienie 250 airbusów i 220 boeingów. Łącznie z poprzednimi zamówieniami Air India będzie zasilona ok. 515 maszynami.

W wyniku lutowej umowy do indyjskiej floty powietrznej dołączy 140 wąskokadłubowych A320 i 70 wąskokadłubowych A321NEO oraz 40 szerokokadłubowych A350 przeznaczonych do lotów międzykontynentalnych.

Od amerykańskiej firmy Indusi kupią 190 wąskokadłubowych B737 Max, 20 szerokokadłubowych 787 oraz 10 szerokokadłubowych 777. Te ostatnie - przypomnijmy - są maszynami dalekiego i ultradalekiego zasięgu.

Lotnicze zakupy to dowód wiary w szybki wzrost indyjskiej gospodarki

Co te zakupy mogą oznaczać? Trudno je odczytać inaczej niż jako wyraz wiary w trwały powrót do wzrostów w sektorze lotniczym i perspektywę szybkiego wzrostu gospodarki Indii. Na subkontynencie budowanych lub rozbudowywanych jest obecnie wiele lotnisk, a rządowe inwestycje w infrastrukturę - w tym w porty lotnicze - wyniosą wedle planów na rok budżetowy 2023/2024 ponad 3,3 proc. PKB. Do 2025 r. do użytku wedle planów zostanie oddany nowy port lotniczy w Mumbaju, biznesowej stolicy kraju.

Zwróćmy uwagę, że dla Air India zakupiono największą liczbę samolotów wąskokadłubowych, które obsługiwać będą połączenia wewnątrzindyjskie lub regionalne. Air India chce w ten sposób wzmocnić pozycję na rodzimym rynku, który na razie zdominowany jest przez IndiGo. Ten ostatni przewoźnik kontroluje już ponad połowę rynku pasażerskiego i nadal rośnie.

Trwa obecnie proces połączenia Air India oraz dwóch innych spółek z Vistarą, inną linią lotniczą będącą współwłasnością konglomeratu Tata i Singapore Airlines Limited (SIA). Po tej fuzji, której zakończenie przewidywane jest na 2024 r., Singapurczycy będą mieli 25,1 proc. akcji nowego przedsiębiorstwa. Nawet po scaleniu czterech spółek lotniczych ze stajni Tata będą one kontrolowały jedynie nieco ponad czwartą część rynku.

Indyjskie linie lotnicze rzucają wyzwanie bliskowschodnim rywalom

A350 oraz Boeingi 787 i 777 obsłużą połączenia międzykontynentalne. Może to świadczyć o próbie rzucenia wyzwania liniom lotniczym z państw Zatoki Perskiej, które przejęły znaczną część ruchu lotniczego między Europą i Ameryką Północną a Indiami dzięki portom przesiadkowym w Dubaju czy Katarze. Air India będzie chciała oferować więcej lotów bezpośrednich, co pozwoli Indiom stać się hubem lotniczym regionu Azji Południowej. Z europejskiego punktu widzenia wprowadzi to konkurencję w zakresie połączeń do tej części świata.

Tak gigantyczny wzrost możliwości przewozowych może sprawić, że Indie staną się wkrótce trzecim rynkiem lotniczym świata, po USA i Chinach. Jeśli powiodą się chińskie plany wprowadzenia do użytku własnych samolotów, to dla zachodnich producentów największe państwo subkontynentu będzie być może drugim rynkiem.

Rząd Indii naciska na ściąganie do kraju produkcji w zaawansowanych dziedzinach, a przemysł lotniczy jest jednym z priorytetów. Można się spodziewać, że przynajmniej część samolotów będzie wyprodukowana w Indiach. Koncern Tata pracuje nad taką kooperacją z Airbusem, Boeing już zapowiedział inwestycję 24 mln dolarów w centrum logistyczne w Indiach.

Wielkie zakupy i potężna fuzja – wiele zależy do kadr, a o pracowników niełatwo

Jednak nie wiadomo, jak indyjski przewoźnik poradzi sobie z tak szybkim i dużym - prawie sześciokrotnym - wzrostem liczby maszyn i przewozów oraz z jednoczesnym połączeniem czterech spółek, w tym Air India i Vistary. Wymagać to będzie zatrudnienia olbrzymiej liczby nowych pracowników oraz skoordynowania zespołów pracujących do niedawna dla konkurencyjnych firm. Choć samoloty z nowych zamówień będą przybywać stopniowo w ciągu najbliższej dekady, to kwestie kadrowe mogą okazać się największym wyzwaniem.

Dodatkowo obecnie cała branża lotnicza cierpi na niedobór personelu, zarówno lotniczego, jak i naziemnego. Olbrzymie kolejki i chaos panujący w grudniu i styczniu na niektórych indyjskich lotniskach sugerują, że największego państwa subkontynentu nie ominęły problemy związane z powrotem do dużego ruchu lotniczego po covidowym zamknięciu.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma.