Przewodniczący PE: trzeba zastanowić się nad podziałem kompetencji w Unii

"Nie możemy sobie pozwolić na to, by nie zacząć zastanawiać się nad podziałem kompetencji w Unii Europejskiej" – powiedział w środę przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli.

Szef PE wziął udział w debacie z członkami Komitetu Regionów na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy, serii wydarzeń i debat, mających stanowić swoiste konsultacje z Europejczykami ws. przyszłego kształtu UE.

"Nie możemy sobie pozwolić na to, by nie zacząć zastanawiać się nad podziałem kompetencji, nad kompetencjami Unii Europejskiej, bo zawsze kiedy pojawiają się wielkie kryzysy i katastrofy, to te sprawy stają wyraźnie przed oczami, wymagają rozwiązania. Nie mając odpowiednich instrumentów czy kompetencji Europa znajduje się w coraz trudniejszej pozycji" - podkreślił Sassoli.

Odnosząc się sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa, szef PE zwrócił uwagę, że w kwestiach gospodarczych i ekonomicznych, które należą do kompetencji Unii Europejskiej, mieliśmy do czynienia z szeregiem inicjatyw podejmowanych przez unijne instytucje - Radę Europejską, Radę UE, Komisję Europejską i Parlament Europejski. "I tutaj udało się doprowadzić do bardzo konkretnych i ważnych rezultatów" - zaznaczył.

Natomiast jeśli chodzi o politykę zdrowotną, będącą w kompetencjach państw członkowskich, Unia Europejska - jak zaznaczył Sassoli - "wpadła w ogromne tarapaty".

"Od ponad roku borykamy się z pandemią i widzimy, gdzie są słabe punkty Unii Europejskiej. Musimy wzmocnić nasze instrumentarium, musimy być także silniejszym graczem światowym, do tego potrzeba całego szeregu instrumentów w zakresie polityki zagranicznej, polityki przemysłowej (…) Musimy zadbać, by mechanizmy europejskie działały bardziej efektywnie" - przekonywał.

Jego zdaniem należy też postawić pytanie, jak może funkcjonować demokracja w UE i przynosić owoce, kiedy istnieje możliwość blokady decyzji poprzez prawo weta państwa członkowskiego lub poprzez procedury wymagające jednomyślności krajów UE.

"To są odpowiedzi, których potrzebujemy. Na takie odpowiedzi czekają również obywatele. Musimy podejść do tej całej dyskusji bez tematów tabu. Możliwe, że będzie konieczne opracowanie na nowo, modyfikacja naszych traktatów, w przeszłości wielokrotnie tego dokonywaliśmy" - zaznaczył.

Sassoli zapewnił jednocześnie, że choć potrzebne są odpowiednie kompetencje na poziomie europejskim, by efektywniej działać, to trzeba też dbać o to, by zgodnie z zasadą pomocniczości kompetencje pozostawały na poziomie, gdzie są potrzebne, czy to na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym czy europejskim.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy ma stanowić okazję do pogłębionej refleksji nad kierunkiem działań UE i jej strukturą instytucjonalną. Mieszkańcy UE będą mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach i debatach w całej Unii, a także wyrazić swoje zdanie za pośrednictwem wielojęzycznej platformy internetowej.

Hybrydowa inauguracja wydarzenia zaplanowana jest na 9 maja, a więc w Dzień Europy, przypadający w rocznicę podpisania deklaracji Schumana, która położyła podwaliny pod integrację europejską. Komisja Europejska zobowiązała się do podjęcia działań następczych w związku z wynikami konferencji.

