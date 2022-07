Przez ceny energii niemiecki przemysł tnie produkcję

Wiele firm przemysłowych w Niemczech tnie produkcję w reakcji na gwałtowny wzrost cen energii, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK).

Badanie przeprowadzone wśród 3500 firm działających w największej gospodarce Europy wykazało, że 16 proc. z nich już ogranicza produkcję lub częściowo zaprzestaje działalności gospodarczej, informuje CNBC.

- To alarmujące liczby. Pokazują one, jak silnie i trwale wysokie ceny energii są obciążeniem dla naszego przemysłu. Wiele firm nie ma innego wyboru, jak tylko zamknąć lub przenieść produkcję do innych lokalizacji - skomentował Peter Adrian, prezes DIHK.

Według niego, w przemyśle obserwuje się też tendencję malejącego zużycia gazu. Jest to jednak efekt głównie likwidacji maszyn i instalacji, czyli „nie można tego przypisać poprawie efektywności energetycznej”.

Z oceny DIHK wynika też, że wiele firm niemieckich nadal nie ma kontraktów pełne pokrycie potrzeb zakupu gazowych w 2022 roku, szczególnie, że ich większe zużycie zaplanowano w drugiej połowie roku.

Patrz też: Niemiecki polityk niedobory gazu chce łatać rezerwami innych państw Unii

Tylko połowa przedsiębiorstw przemysłowych ma zapewnione w 2022 r. umowami dostawy gazu, a ponad jedna trzecia nadal nie ma sfinalizowanego jego zakupu o wolumenie większym niż niż 30 proc. rocznego zużycia. Odpowiada to ekstrapolowanej ilości do 50 terawatogodzin gazu.

- Ze względu na obecną sytuację na rynkach energii, powoduje to znaczne ryzyko dostaw gazu dla firm w nadchodzących miesiącach oraz wzrostu kosztów działalności - ocenił Peter Adrian.

- Wiele firm stwierdza obecnie, że nie mogą w wystarczającym stopniu przenieść podwyżek cen, których sami doświadczyli, na klientów w bezpośredniej lub pośredniej konkurencji międzynarodowej - dodał.

CNBC przypomina, że inwazja Rosji na Ukrainę w lutym miała poważne konsekwencje dla rządów i przedsiębiorstw w całej Europie, ponieważ zmagają się one z rosnącymi kosztami energii i obawami przed dotkliwymi niedoborami gazu w miesiącach zimowych, tj. szczytowego zapotrzebowania na te surowce.

Ale w szczególności to Niemcy są w dużej mierze uzależnione od rosyjskiego gazu, bo on jest głównym nośnikiem energii zapewniającej ciepło w domach oraz napędzającej gospodarkę opartą na eksporcie.