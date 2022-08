Przez chińskie pożyczki nie mają pola manewru. Kraj u progu zapaści

Konsekwencją drastycznie pogarszającej się sytuacji gospodarczej Kirgistanu jest coraz bardziej realne widmo załamania ekonomicznego.

Gospodarka Kirgistanu mocno odczuła skutki pandemicznej zapaści, które teraz pogłębia wojna w Ukrainie.

Do powstania wysokiego długu publicznego przyczyniły się kredyty hojnie udzielane przez Chiny.

Na forum kirgiskiego parlamentu największe obawy budzi utrata niezależności, co faktycznie nastąpiłoby, gdyby Państwo Środka przejęło kontrolę nad inwestycjami sfinansowanymi ze środków Eksportowo-Importowego Banku Chińskiego.

Od kilku lat problemy nękające Kirgistan zdają się nie mieć końca. Relatywnie słaba gospodarka republiki mocno odczuła skutki pandemicznej zapaści, które teraz pogłębia wojna w Ukrainie. Wynika to nie tylko z załamania tradycyjnych szlaków handlowych z Chin do Europy przez Rosję i Ukrainę, dla których Kirgistan był obszarem tranzytowym, ale również ze znaczącego ograniczenia rosyjskiego rynku pracy dla migrantów, którzy generowali od 30 do 40 proc. kirgiskiego PKB. Do tego trzeba doliczyć rosnące koszty surowców energetycznych i żywności oraz zmiany klimatyczne, skutkujące katastrofalnym niedoborem wody. Ten ostatni czynnik powoduje niewydolność energetyczną kraju, którego zapotrzebowanie na energię elektryczna jest w 40 proc. zaspokajane przez hydroelektrownie.

Załamanie ekonomiczne Kirgistanu coraz bliżej

Konsekwencją drastycznie pogarszającej się sytuacji gospodarczej jest coraz bardziej realne widmo załamania ekonomicznego. Wynika to z wysokiego długu publicznego, do powstania którego przyczyniły się kredyty hojnie udzielane przez Chiny. Dane rządowe wykazują zadłużenie 5,1 mld USD, z czego 42 pro. stanowią środki pozyskane z Eksportowo-Importowego Banku Chińskiego (Export-Import Bank of China). Celem kredytów i pożyczek było sfinansowanie rozwoju infrastruktury w ramach promowanej przez Pekin Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI). W obecnej sytuacji geopolitycznej realizacja tego projektu jest niepewna. Pewne jest natomiast, że mniejsza od prognozowanej będzie w nim rola Kirgistanu. Wedle szacunków firmy badawczej William and Mary’s AidData Lab ok. 35 pro. BRI stanęło przed problemem z implementacją, a z udzielonych na jego realizację kredytów na ponad 930 mld USD, co najmniej 50 mld jest zagrożonych niespłaceniem.

W czerwcu sprawa potencjalnego zagrożenia niewypłacalnością trafiła pod obrady parlamentarne. Nie chodzi już bowiem o samą wielkość długu, który jest o 35 pro. większy od budżetu z 2021 (3.78 mld USD), ale o niezdolność do terminowej spłaty rat kredytów, a nawet regulowania odsetek. W obecnej sytuacji gospodarczej regionu i Eurazji, Kirgistan nie może liczyć na stopniowy zwrot z inwestycji, co oznacza, że spłata odsetek będzie praktycznie w całości obciążać budżet centralny. Podobny scenariusz miał miejsce niedawno w Sri Lance, gdzie do katastrofy gospodarczej doprowadziły złożone czynniki zewnętrzne, ale też nieracjonalne decyzje polityczne i wysokie zadłużenie na 50 mld USD (10 pro. tej kwoty przypada na Chiny).

Chiny mogą przejąć kontrolę nad inwestycjami

Na forum kirgiskiego parlamentu największe obawy budzi utrata niezależności, co faktycznie nastąpiłoby, gdyby Państwo Środka przejęło kontrolę nad inwestycjami sfinansowanymi ze środków banku. Takie bowiem rozwiązanie problemu długu jest rozpatrywane w przypadku Sri Lanki, ale też w przypadku niektórych inwestycji w Pakistanie. W Kirgistanie na liście projektów zagrożonych przejęciem przez chińskich inwestorów znalazły się tak ważne strategicznie projekty, jak kopalnia rudy żelaza Jetim-Too czy elektrownia termalna w Biszkeku. Zapewne pragnąc zażegnać eskalację społecznych niepokojów, kirgiski prezydent Sadyr Żaparow oficjalnie zapowiedział, że dług wobec zagranicznych instytucji zostanie uregulowany „nawet bez jednej godziny opóźnienia”.

Władze Kirgistanu nie mają jednak praktycznie żadnego pola manewru, bowiem globalna sytuacja gospodarcza uniemożliwia zwiększenie dochodów budżetowych poprzez zwrot z poczynionych inwestycji w infrastrukturę. Pekin jest również świadomy niekorzystnej dla siebie sytuacji, bowiem nie chodzi tu tylko o potencjalne straty finansowe, ale o pogarszający się wizerunek Państwa Środka na świecie. Stąd zapewne propozycja „pożyczek ratunkowych” dla krajów, które stanęły przed problemem z regulowaniem należności, m.in., Pakistan, Egipt, Mongolia czy wspomniana Sri Lanka, ale też znacznie zamożniejsza od nich Turcja. Proponowane rozwiązanie jest jednak w praktyce jedynie prolongatą długu. Eksperci wskazują, że znacznie korzystniejsza byłaby zwyczajowa w takiej sytuacji restrukturyzacja długu. Problem w tym, że w przeciwieństwie do takich kredytodawców jak Bank Światowy czy MFW, chińskie instytucje stanęły przed tego typu wyzwaniem po raz pierwszy i nie mają ani doświadczenia, ani narzędzi do przeprowadzenia takiej procedury.