Przez Cieśninę Tajwańską przepłynął amerykański okręt - siódmy raz w czasie prezydentury Bidena

W środę przez Cieśninę Tajwańską przepłynął okręt marynarki wojennej USA - przekazał w czwartek resort obrony Tajwanu. Jest to siódme przepłynięcie amerykańskiego okrętu przez Cieśninę w trakcie prezydentury Joe Bidena. Amerykańska marynarka wojenna potwierdziła, że był to niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke.

"USS Benfold (DDG 65), niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke, wykonał rutynowe przepłynięcie przez Cieśninę Tajwańską 28 lipca (czasu lokalnego), przez wody międzynarodowe, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego. Przepłynięcie okrętu świadczy o zaangażowaniu USA w działania na rzecz wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku." można przeczytać w oświadczeniu marynarki.

W trakcie kadencji prezydenta Joe Bidena na wodach Cieśniny regularnie pojawiają się niszczyciele rakietowe typu Arleigh Burke; od lutego siedmiokrotnie na wody wpływały USS John S. McCain, USS Curtis Wilbur oraz USS John Finn. Ostatni raz niszczyciel USS Curtis Wilbur pojawił się w tym regionie pod koniec czerwca.

Chociaż w zeszłym roku Chiny znacząco nasiliły aktywność wojskową wokół Tajwanu, w ostatnim czasie sytuacja uległa stabilizacji - w strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ) wlatują tylko pojedyncze samoloty. W środę jeden samolot Shaanxi Y-8 naruszył strefę od południowego zachodu. Było to szesnaste w tym miesiącu wtargnięcie samolotu ChRL w tajwańską strefę ADIZ. W lipcu nie odnotowano w niej natomiast większych grup myśliwców, do czego wielokrotnie dochodziło w ubiegłych miesiącach - ostatnie takie naruszenie miało miejsce w połowie czerwca, kiedy to ChRL ustanowiła nowy rekord i wysłała w tajwańską strefę ADIZ 28 samolotów.

Stany Zjednoczone uznawane są za głównego sprzymierzeńca Tajwanu na arenie międzynarodowej i są największym dostawcą uzbrojenia na wyspę. W środę resort obrony Tajwanu poinformował o podpisaniu jednej z umów na zasobniki rozpoznawcze TARPS, których koszt ma wynieść 343 miliony dolarów.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska