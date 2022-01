Przez napięcia między Rosją a Ukrainą czasowe przerwy w produkcji w UE

Skutki handlowe rosnącego napięcia między Rosją a Ukrainą będą dla UE prawdopodobnie ograniczone, najpoważniejszym efektem mogą być przerwy w europejskiej produkcji na skutek ograniczenia podaży gazu - ocenia w poniedziałek bank inwestycyjny Goldman Sachs.

Jak wylicza w analizie, napięcie między Rosją a Ukrainą może przełożyć się na europejską gospodarkę na trzy sposoby: poprzez spadek handlu z regionem, pogorszenie stanu finansów i niższą podaż gazu.

"Uważamy, że wszelkie skutki handlowe będą prawdopodobnie ograniczone, ponieważ ekspozycja eksportowa strefy euro na Rosję i Ukrainę jest niewielka" - napisał Goldman Sachs. Jak przypomina bank, chociaż zaostrzone warunki finansowe mogą w zasadzie mieć zauważalny wpływ na wzrost gospodarczy w Europie, to nie pogorszyły się one znacząco podczas poprzednich epizodów napięć między Rosją a Ukrainą.

Według Goldman Sachs najpoważniejszymi efektami dla europejskiej gospodarki mogą być przestoje i ograniczenia w produkcji na skutek ograniczenia podaży gazu.

Obecnie przez Ukrainę płynie 4 proc. europejskiej zużycia gazu - przypomina bank, dodając, że z jego wyliczeń wynika, iż wstrzymanie tego przepływu przełożyło by się na 1 proc. spadek produkcji w Niemczech i Francji, oraz 3 proc. we Włoszech. Według Goldman Sachs, miałoby to większy efekt ekonomiczny niż spowolnienie, wynikające z wysokich cen gazu.