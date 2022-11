Przez półprzewodniki w Kirgistanie tyka ekologiczna bomba

Nie od dziś Azja Centralna ma problem z poradzieckim spadkiem w postaci odpadów chemicznych i radioaktywnych, które stanowią poważne zagrożenie ekologiczne dla regionu. Do długiej listy miejsc niebezpiecznych dla środowiska dołączył w ostatnim czasie kirgiski Tasz-Kumyr.

Szczególnie niebezpieczne są zbiorniki zawierające łatwopalny i bardzo szkodliwy dla organizmów żywych trichlorosilan, istotny w produkcji półprzewodników.

Obecne władze lokalne są gotowe do usunięcia odpadów i ponoć mają na to środki, ale pojawił się problem prawny.

Kirgiska utylizacyjna telenowela zdaje się nie mieć końca.

Tasz-Kumyr, położony przy gęsto zaludnionej Kotlinie Fergańskiej. W czasach radzieckich na tym obszarze znajdowało się wiele zakładów produkcyjnych, w tym chemicznych. Obecnie region ten jest określany jako „cmentarz fabryk”, którego ani lokalne, ani centralne władze nie chcą dostrzec.

Pordzewiałe zbiorniki już dawno przekroczyły terminy maksymalnej trwałości

Tymczasem rośnie niebezpieczeństwo ekologicznego skażenia. Zwłaszcza odpadami zawierającymi polikrzemiany, które wykorzystywano do produkcji półprzewodników w Kristall, jednej z największych tego typu fabryk na świecie. Szczególnie niebezpieczne są zbiorniki zawierające łatwopalny i bardzo szkodliwy dla organizmów żywych trichlorosilan, istotny w produkcji półprzewodników.

Trwałość zbiorników była obliczana na 12 miesięcy. Te, w których przechowywany jest obecnie trichlorosilan, mają już po 20 lat, są pordzewiałe i w każdej chwili grożą katastrofą. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko wybuchu jest wzrost temperatury w miesiącach letnich, gdy temperatury przekraczają zwykle 40 st. C, ciecz nagrzewa się i zwiększa swoją objętość. Nie oznacza to, że w zimie nie ma żadnego zagrożenia, bowiem silne wiatry mogą spowodować przewrócenie zbiorników, których podstawy są przerdzewiałe. Konsekwencją wycieku będzie zatrucie powietrza i wód w regionie Tasz-Kumyru i Dżalalabadzie (kirgiskim).

W okresie chaotycznej prywatyzacji fabryka Kristall została podzielona na wyspecjalizowane zakłady, przejmowane przez różne spółki. W 2019 r. cały teren stał się własnością spółki z przewagą kapitału chińskiego, Computer Power Center LLC, która zajmuje się wydobyciem kryptowalut i nie wykorzystuje znajdujących się w fabryce maszyn i urządzeń, w większość zresztą przestarzałych. Spółka całkowicie odcina się więc od jakichkolwiek składowisk toksycznych odpadów, twierdząc ponadto, że nawet nie ma do nich dostępu. Ponoć odpady są własnością Tash-Kömür Silicon Production CJSC (TSP), od której Computer Power Center odkupił trzy lata temu teren fabryki.

Spółka starała się zainteresować władze poprodukcyjną zawartością rur i zbiorników, ale ponieważ wiązałoby się to z koniecznością wyasygnowania znacznych funduszy z budżetu lokalnego lub centralnego, sprawa utknęła w martwym punkcie.

Działania prokuratury i sądu na razie niewiele dały

Szkodliwe dla środowiska odpady nie są jednak pozostałością po ostatnich latach produkcji, ale jeszcze z czasów ZSRR i po przejęciu w 2007 r. poszczególnych części fabryki od innych właścicieli przez enigmatyczną spółkę zarejestrowana w Belize. Nieco później pojawiły się informacje jakoby była ona powiązana z synem ówczesnego prezydenta Maksymem Bakijewem. To w tamtych latach nastąpiło apogeum produkcji z wykorzystaniem polikrzemianów, ale gdy w rok później wybuchła społeczna rewolucja, posądzany o łapówkarstwo na masową skalę prezydent Bakijew i jego najbliżsi uciekli z kraju.

Wtedy Kristall ogłosiła upadłość i została znacjonalizowana. Fabryka nie wznowiła już produkcji, a problem utylizacji odpadów pozostał nierozwiązany. W 2011 r. ówczesny premier Atambajew przeznaczył 6.4 mln somów (ok. 152 tys. dolarów) na zabezpieczenie odpadów i neutralizację zagrożenia. Pieniądze zostały wydane, ale w istocie żadnych prac na terenie fabryki nie podjęto.

Obecne władze lokalne są gotowe do usunięcia odpadów i ponoć mają na to środki, ale pojawił się problem prawny. Choć po nacjonalizacji Kristall odpady stały się własnością państwa, to Computer Power Center nabył cały majątek, a więc wraz z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpadami.

Kirgiska utylizacyjna telenowela zdaje się nie mieć końca. Tymczasem niewielkie, niewidoczne na powierzchni wycieki już mają miejsce. Pierwsze takie zdarzenie nastąpiło w 2017 r. Sprawą zajęła się prokuratura nakazując przeprowadzenie rządowej inspekcji terenu zakładu. Z kolei sąd w Dżalalabadzie wydał nakaz utylizacji odpadów po nadzorem rządowych specjalistów. Do dziś jednak ani inspekcja, ani decyzja sądu nie zostały wykonane.