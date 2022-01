Przydacz po spotkaniu NATO-Rosja: NATO mówiło jednym głosem, wzywając stronę rosyjską do deeskalacji

NATO absolutnie mówiło jednym głosem, wzywając stronę rosyjską do deeskalacji nie tylko jeśli chodzi o ruchy wojsk wokół Ukrainy, ale także o zaprzestanie tych działań, które mają na celu destabilizację sytuacji wewnętrznej na Ukrainie i w innych państwach - powiedział dziennikarzom wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

W środę odbyło się w Brukseli spotkanie NATO-Rosja, w którym uczestniczył wiceminister MSZ.

"Strona rosyjska przedstawiła oczywiście swoje oczekiwania co do de facto zmiany architektury bezpieczeństwa w tej części świata. Znamy doskonale te oczekiwania. Zostały one przedstawione w grudniu w formule dwóch propozycji pisemnych. Co ważne, wszyscy sojusznicy w sposób pryncypialny i spójny podeszli do tej sytuacji. Nie ma zgody na to, by ta próba odtworzenia jakiejś stref wpływów kontrolowanych przez supermocarstwa miałaby być podstawą jakichkolwiek negocjacji czy dyskusji. NATO absolutnie mówiło jednym głosem, wzywając stronę rosyjską do deeskalacji nie tylko jeśli chodzi o ruchy wojsk wokół Ukrainy, ale także o zaprzestanie tych działań które mają na celu destabilizację sytuacji wewnętrznej na Ukrainie i w innych państwach, głównie sąsiedzkich Federacji Rosyjskiej " - powiedział dziennikarzom po spotkaniu.

"Ten spójny głos strony NATO-wskiej wybrzmiał i myślę, że został też odpowiednio zrozumiany i odczytany przez stronę stronę rosyjską" - dodał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.