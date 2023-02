Przyjaciele nie zostawiają Rosji w potrzebie

Rosja rekompensuje sobie straty w wojnie na Ukrainie dobrymi wynikami gospodarczymi. Taka sytuacja nie byłaby możliwa bez współpracy z gospodarczymi koalicjantami Kremla - pisze Business Insider Polska.

Rosyjska gospodarka odnotuje wzrost w 2023 roku.

Armenia, Kazachstan, Turcja czy Chiny handlują z Rosją w najlepsze.

Nie wszystkie zachodnie firmy wycofały się z Rosji.

- Rosyjska gospodarka będzie na plusie w 2023 r., a przynajmniej tak szacuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Wzrost to będzie dość rachityczny, bo wyniesie ledwie 0,3 proc. Z tym że w październiku prognozy MFW mówiły, że PKB Rosji się skurczy – i to aż o 2,3 proc. Rosja – teoretycznie przyciśnięta sankcjami – ma się zatem rozwijać szybciej niż Niemcy (gospodarka tego kraju ma wzrosnąć o 0,1 proc.) - można przeczytać w Bussines Insider Polska.

Gdzie nie spojrzeć, tam widać, że rosyjska gospodarka radzi sobie naprawdę całkiem nieźle. Według waszyngtońskiego ośrodka analitycznego Silverado rosyjski import przekroczył przedwojenne poziomy już we wrześniu 2022 r. Wszystko wbrew sankcjom, które miały rzucić gospodarkę na kolana i odciąć Rosjan od zachodnich produktów i technologii. Nie jest rzecz jasna tak, że sankcje nie działają, a Rosjanie żyją normalnie. Brak zachodnich dóbr daje się we znaki, rosyjska giełda stała się parodią rynku kapitałowego, a liczne rosyjskie firmy są odcięte od zachodnich patentów oraz technologii.

Rosja może liczyć na międzynarodowe wsparcie państw, które nie nałożyły sankcji na Moskwę. Zachód też całkowicie nie zrezygnował z handlu z Rosją

Sankcje zachodu nie działają sprawnie. Świat z Rosją nadal handluje

- Okazało się, że malutka Armenia zanotowała ostatnio 10-krotny wzrost importu smartfonów. Równocześnie Armenia ma do czynienia z "eksplozją" eksportu takich urządzeń do Rosji. Trudno nie skojarzyć tych faktów: firmy w ten sposób banalnie łatwo omijają sankcje. Nawet jak Rosjanie muszą przez to za smartfony zapłacić więcej, to koniec końców kupić je mogą. "Zasadniczo produkty konsumenckie są w Rosji szeroko dostępne, choć są gorszej jakości i droższe niż przed wojną" – czytamy w analizie Silverado cytowanej przez Bussines Insider Polska.

Nowojorski dziennik New York Times podaje, że inni "sąsiedzi i sojusznicy" (poza Armenią) Rosji działają podobnie. Wymienia tu Chiny, Kazachstan, Turcję czy Kirgistan. Oraz Białoruś – co prawda ten kraj też spotkały sankcje, ale mimo wszystko nie tak dotkliwe, jak samą Rosję. Turcja, według "NYT", na potęgę pomaga transportować elektronikę drogą morską – chociażby z portu w Stambule do Noworosyjska nad Morzem Czarnym. Inna sprawa, że nie brak i zachodnich firm, które ciągle działają w Rosji. Ze słynnej już listy Yale wynika, że biznes w tym kraju prowadzą ciągle takie przedsiębiorstwa, jak Benetton, Babolat, Auchan, Ariston, Diesel, Etam, Kotanyi, Lacoste – i wiele innych - można przeczytać na stronie Bussines Insider Polska.

