Przyjazne wrogie przejęcie Chin w Birmie

Chiny szykują się do wieloletniej dzierżawy kolejnego strategicznie położonego portu. Inwestycja w Kyaukpyu w Mjanmnie jest przewidziana jako część morskiej inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, ma dać Pekinowi 85 proc. udziałów i opiewać na ponad 6 mld dolarów.

Wojsko chce większego zaangażowania Chin

Inwestycje kosztem środowiska i ludzi

Kyaukpyu to birmański port położony nad Zatoką Bengalską. Leży w stanie Arakan, który od kilku miesięcy funkcjonuje w mediach światowych jako miejsce systematycznej i przede wszystkim nadzorowanej przez rząd z Naypyidaw czystki etnicznej zmuszającej do wysiedlenia i prześladującej w okrutny sposób muzułmańską mniejszość etniczną Rohingya. Dawna Birma obecnie występująca także pod nazwą Mjanma to kraj bardzo zróżnicowany etnicznie. Oficjalnie nazywa się Związkiem Mjanma, liczy 129 narodowości i skupia ponad 200 języków. Znawcy tego kraju mówią wprost o postępującej "birmanizacji" kraju, pojęć politycznych i codziennych realiów prowadzonej przez rządzących przez dekady Birmą wojskowych. Wojskowa junta nazywana "tatmadaw" to wciąż jedyna w miarę sprawnie funkcjonująca organizacja, która dba o własne przywileje a nie o liczne narody zrzeszone pod jedną flagą.8 sierpnia minie dokładnie 30 lat od obywatelskiego powstania. Demonstracje rozpoczęto po 8 rano (nagromadzenie ósemek w dacie wydarzenia miało według przesądnych Birmańczyków przynieść powodzenie całej inicjatywie), trwały trzy dni, by zakończyć się krwawym stłumieniem i tysiącami ofiar. Zamiast zmian na lepsze ludzie doczekali się kolejnej fali represji, kolejnego przewrotu wojskowego oraz wieloletniego uwięzienia Aung San Suu Kyi, liderki opozycji i laureatki pokojowej Nagrody Nobla w 1991 roku (przebywała w areszcie domowym 15 lat na przestrzeni od 1989 do 2010 roku). Dziś polityk jest nieformalną przywódczynią Birmy, zajmującą oficjalnie stanowisko szefowej rządu i ministra spraw zagranicznych.Pomimo zasług w walce o prawa człowieka i demokrację Aung San Suu Kyi nie stanęła w obronie prześladowanych Rohingya i wydaje się wciąż zależna od rządzących z drugiego szeregu wojskowych. Ci z kolei nie kryją prochińskich sympatii, ponieważ to pieniądze Pekinu pozwalają na kontynuację polityki siły. W pierwszej połowie 2018 roku Chiny i Birma uzgodniły memorandum doprecyzowujące powstanie chińsko-birmańskiego korytarza ekonomicznego (tzw. CMEC). Do jego utworzenia należy wybudować kluczowe drogi szybkiego ruchu łączące prowincję Junnan ze stanem Arakan, następnie gazociągi i rurociągi prowadzące do portu w Kyaupkyu. Stabilność wielomiliardowej inwestycji wymaga zatem spokoju w sytuacji etnicznego konfliktu z Rohingya.Chiny są w stanie dać za możliwość uzyskania dzierżawy portu w Kyaukpyu dużo. W czerwcu pojawiły się informacje, że w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla większego zaangażowania finansowego na wybrzeżu, Pekin gotów jest odstąpić od budowy zapory wodnej Myitsone na rzece Irawadi. Inwestycja opiewała na 3,6 mld dolarów i od początku wzbudzała kontrowersje odnośnie do standardów bezpieczeństwa i naruszania równowagi ekologicznej regionu. Niedawna katastrofa tamy Xe-Pian Xe-Namnoy w Laosie (wartość 1,2 mld dolarów, budowana we współpracy z tajlandzkimi i południowokoreańskimi inwestorami) stawiała dodatkowe pytania o dostateczne zachowanie procedur bezpieczeństwa w skorumpowanej Birmie zależnej od zewnętrznego finansowania.Port w Kyaukpyu jest jednym z kluczowych ogniw tzw. Sznura Pereł, czyli morskiej części Nowego Jedwabnego Szlaku. Ma stanowić alternatywę dostaw towarów i surowców kupowanych z Dalekiego Wschodu dla Chin kontynentalnych, by uniezależnić kraj od głównego tranzytu prowadzonego przez Cieśninę Malakka i Morze Południowochińskie. Wraz z portem w stanie Arakan Chińczycy planują utworzyć park przemysłowy oraz specjalną strefę ekonomiczną. Wartość SSE szacuje się na 10 mld dolarów, według birmańskiego rządu miałaby być ona wzorowana na Singapurze. Z kolei park technologiczny to kolejne 2,3 mld dolarów i plany na konsorcjum ze wspominanym chińskim CITIC gotowym objąć 51 proc. udziały. Według organizacji czuwających nad przestrzeganiem praw człowieka inwestycje w stanie Arakan mogą spowodować wysiedlenie 20 tys. mieszkańców.Analitycy biją na alarm, iż chińska inwestycja w Birmie wpędzi biedniejszego sąsiada Chin w pułapkę kredytu, którego nie sposób będzie spłacić. Z tych względów inwestycje w ramach chińsko-pakiństańskiego korytarza ekonomicznego (tzw. CPEC, wartość inwestycji sięgająca 70 mld dolarów, szereg projektów infrastrukturalnych) oraz przejmowanie przez Chińczyków portu w cejlońskiej Hambantocie (dzierżawa na 99 lat za 1,12 mld dolarów daje 70 proc. udziałów dla Pekinu) były szeroko krytykowane przez decydentów w obu krajach. Birmański doradca ds. bezpieczeństwa Thaung Tun twierdzi, że w przypadku inwestycji w Kyaukpyu nie ma mowy o chińskiej pułapce zadłużenia, a jedynie o modelu "win-win" dla obu stron. Port ma zostać połączony linią kolejową prowadzącą przez birmańskie Mandalaj i Rangun aż do granicznego Ruili na południowozachodnim krańcu chińskiego Junnanu. Stamtąd szybka kolej ma połączyć birmańskie wybrzeże ze stolicą chińskiej prowincji, miastem Kunming, szykowanego jako transportowy hub dla Azji Południowowschodniej.Wraz z postępem negocjacji birmańskie źródła podają różne wartości inwestycji w Kyaukpyu. Pierwotnie zakładano wartość 9 mld dolarów, następnie zmniejszono poziom do 7,3 mld, by w połowie br. mówić nawet o znacznej redukcji do 1,3 mld dolarów, by nie narażać Mjanmy na nadmierne zadłużenie w Pekinie. Wstępny plan zagospodarowania Kyaukpyu informował o dziesięciu stanowiskach dla statków, do których mogłyby cumować największe tankowce, obecnie mowa już tylko o dwóch stanowiskach.