Przyspieszone wybory prezydenckie w Kazachstanie to tylko formalność?

Prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew odcina się od swojego poprzednika

Prezydent Kasym-Żomart Tokajew sukcesywnie realizuje swoje obietnice, które przedstawił w marcu w ramach projektu Nowy Kazachstan. Jedną z nich było przywrócenie 7-letniej kadencji prezydenta i jednokrotnej możliwości piastowania tego stanowiska.

W praktyce oznacza to powrót do zasad obowiązujących od 1998 do 2007. Taką zmianę wprowadził właśnie prezydent Nursułtan Nazarbajew, ale w 2007 zdecydował o ponownym skróceniu kadencji do 5 lat, przy dopuszczeniu do sprawowania tej funkcji przez dwie kadencje.

Wprowadzane w trakcie rządów Nazarbajewa dwukrotne zmiany umożliwiły mu sprawowanie prezydentury przez 27 lat. Warto też dodać, że ostatnie terminowe wybory w republice odbyły się w 1999.

Kontrowersje wokół daty wyborów i obawy o powrót "długowiecznych" rządów prezydenta

Po styczniowych rozruchach, których konsekwencją był upadek kultu ełbasy (przywódcy narodu - tytuł, który otrzymał pierwszy prezydent niepodległego Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew), Kasym-Żomart Tokajew podjął szereg kroków, by jak najszybciej zatrzeć swoje silne powiązania z poprzednim przywódcą.

Obecne zmiany spotkały się z powszechną akceptacją świata polityki i społeczeństwa, ale decyzja o przyspieszeniu wyborów już niekoniecznie.

Opozycja obawia się, że taki zabieg może skutkować „długowiecznością” kadencji obecnego przywódcy, jak miało to miejsce w przypadku jego poprzednika. Niemniej, propozycja zorganizowania wyborów została przegłosowana przez Mażylis (izba niższa parlamentu), a ich termin wyznaczono na 20 listopada (obecna kadencja prezydenta kończy się w 2023). Trudno jednak oczekiwać innego wyniku, skoro trzy największe partie w tej izbie (Ak-Żoł, Nur-Otan i Ludowa Partia Kazachstanu) są jawnie pro-prezydenckie.

Kontrowersje budzi data wyborów ze względu na krótki termin między jej ogłoszeniem a elekcją. Stąd też na nieco ponad miesiąc przed otwarciem lokali wyborczych oficjalnie zarejestrowanych jest czterech kandydatów, ale tylko jeden z nich liczy się w wyścigu o fotel – oczywiście urzędujący prezydent, wspólny kandydat wspomnianych partii. Pozostałych trzech kandydatów określa się mianem „technicznych”. Trzeba dodać, że w Kazachstanie nie ma pojęcia kandydata niezależnego, obligatoryjnie każdy z nich musi mieć poparcie zarejestrowanej organizacji politycznej.

Wybory czystą formalnością. Opozycja w rozsypce, kontrakandydat w więzieniu

Wszystko wskazuje na to, że kolejne wybory prezydenckie są tylko formalnością. Najsilniejszy kandydat opozycji, Żanbołat Mamai, przebywa w więzieniu z zarzutami zorganizowania nielegalnej demonstracji ku pamięci ofiar styczniowych rozruchów. Dodatkowo, jego Demokratyczna Partia Kazachstanu wciąż nie doczekała się legalizacji. Pozostałe partie opozycyjne są rozproszone, słabe, nieprzygotowane do starcia z machiną wyborczą rządzących partii i nie mają rozpoznawalnego i popularnego wśród społeczeństwa kandydata. Otwartą kwestią wciąż więc pozostaje czy zgodnie z zapowiedziami prezydenta Kazachstan naprawdę wkracza na ścieżkę pełnej demokratyzacji życia politycznego i społecznego.

