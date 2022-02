Przyszły szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa apeluje do Niemiec o broń dla Ukrainy

Christoph Heusgen, który w lutym obejmie funkcję przewodniczącego Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, wezwał Niemcy do większego zaangażowania na rzecz Ukrainy, m.in. poprzez dostarczenie jej broni o charakterze defensywnym – informuje w środę „Sueddeutsche Zeitung”.

"Jeśli tylko Ukraina zwróci się do Niemiec o pomoc, powinniśmy wesprzeć ją bronią" - powiedział Heusgen w wypowiedzi dla mediów grupy medialnej Funke i francuskiego dziennika "Ouest-France".

Tradycyjną zasadą przyjętą przez Niemcy jest to, że nie dostarczają one uzbrojenia do regionów objętych konfliktami. "Ale myślę, że za bardzo sobie to ułatwiamy, mówiąc: żadnej broni na Ukrainę. Musimy również mieć w pamięci, że podczas II wojny światowej niemieckie siły bezpieczeństwa dokonywały masakr na ukraińskich Żydach" - podkreślił Heusgen, wieloletni doradca ds. polityki zagranicznej byłej kanclerz Angeli Merkel (CDU).

W przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Heusgen stanowczo opowiedział się za wprowadzeniem "surowych sankcji". "Nie należy od samego początku wykluczać żadnego instrumentu sankcji, nawet wyłączenia Rosji z systemu międzybankowego Swift" - oświadczył Heusgen, stały przedstawiciel Niemiec przy ONZ.

Heusgen obejmie funkcję szefa Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa podczas posiedzenia, które odbędzie się w dniach 18-20 lutego. Zastąpi na tym stanowisku Wolfganga Ischingera.

Marzena Szulc