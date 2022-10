Przywódcy G7: Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak trzeba

Będziemy kontynuować pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy tak długo, jak będzie trzeba, a także po zakończeniu konfliktu - napisali we wtorek przywódcy państw G7 we wspólnym oświadczeniu po wirtualnej konferencji zwołanej w reakcji na rosyjskie ostrzały rakietowe. Liderzy zapowiedzieli też, że użycie przez Rosję broni masowego rażenia spotka się z poważnymi konsekwencjami.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Będziemy kontynuować udzielanie finansowego, humanitarnego, wojskowego, dyplomatycznego i prawnego wsparcia i będziemy solidarni z Ukrainą tak długo, jak trzeba" - czytamy w oświadczeniu przywódców USA, Japonii, Niemiec, Francji, Włoch, Kanady, Wielkiej Brytanii i UE.

Uczestnicy zwołanej pilnie telekonferencji - w której udział wziął też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - zapowiedzieli również, że są gotowi "wraz z innymi krajami i instytucjami" zaoferować Ukrainie długotrwałe zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa, by mogła się w przyszłości bronić i odstraszać Rosję od kolejnych ataków.

Zadeklarowali, że sprawiedliwe porozumienie pokojowe kończące wojnę powinno ochronić integralność terytorialną Ukrainy, zapewnić krajowi zdolności do samoobrony oraz odbudowy po wojnie, w tym "eksplorując ścieżki, by zrobić to za pomocą środków z Rosji", a także pozwolić na rozliczenie odpowiedzialnych za rosyjskie zbrodnie.

Liderzy G7 potępili "w najmocniejszych słowach" rosyjskie ataki na ukraińskie miasta, zauważając, że ataki przeciwko cywilom stanowią zbrodnie wojenne.

"Pociągniemy prezydenta Putina i sprawców do odpowiedzialności" - zapewnili, zapowiadając dalsze sankcje przeciwko Rosji i przedstawicielom rosyjskich elit.

Przywódcy krajów G7 potępili też rosyjskie próby aneksji ukraińskiego terytorium, działania Rosji wobec Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i eskalacyjne posunięcia Rosji, w tym ogłoszoną mobilizację, a także "nieodpowiedzialną retorykę nuklearną".

"Potwierdzamy, że jakiekolwiek użycie broni biologicznej, chemicznej lub atomowej przez Rosję spotka się z poważnymi konsekwencjami" - zaznaczyli. Przywódcy wezwali też Białoruś do zaprzestania wspierania rosyjskiej agresji.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym