Przywódcy Izraela, Grecji i Cypru dyskutowali o współpracy gospodarczej, bezpieczeństwie i eksporcie gazu

Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oraz premierzy Izraela i Grecji: Benjamin Netanjahu i Kyriakos Micotakis dyskutowali w poniedziałek podczas szczytu w Nikozji na Cyprze o współpracy gospodarczej, w tym eksporcie gazu z Izraela przez Cypr i Grecję do państw europejskich. Rozmawiano również o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa - podała agencja AP.

"Wkrótce będziemy musieli podjąć decyzję o tym, w jaki sposób Izrael będzie eksportować swój gaz i takie same decyzje musi podjąć Cypr. Rozważamy możliwość współpracy w tym zakresie" - powiedział Netanjahu po spotkaniu.

Portal Times of Israel przypomina, że na początku tego roku władze Cypru zasugerowały przyspieszenie prac mających na celu utworzenie rurociągu łączącego izraelskie pola gazowe we wschodniej części Morza Śródziemnego z zakładem skraplania gazu na Cyprze. Surowiec mógłby być następnie wysyłany do Europy.

Cypryjski prezydent podkreślił znaczenie gazu ziemnego i energii odnawialnej, które jak stwierdził, są głównym filarem współpracy w regionie, "szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń geopolitycznych". Zwłaszcza w Europie wymuszają one potrzebę dywersyfikacji źródeł energii i zwiększenia wzajemnych połączeń - dodał Christodoulides.

Netanjahu podziękował władzom Cypru za współpracę w kwestiach bezpieczeństwa i obrony oraz "za doskonałą pracę cypryjskich służb bezpieczeństwa w celu udaremnienia próby ataku na Izraelczyków na cypryjskiej ziemi".

Wcześniej w poniedziałek Netanjahu spotkał się w Pałacu Prezydenckim z greckim premierem Micotakisem. Obaj politycy dyskutowali współpracę w zakresie bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, energii i żywności.

Izraelski premier złożył również podziękowania swojemu greckiemu odpowiednikowi za wsparcie udzielone przez służby bezpieczeństwa tego kraju w udaremnieniu próby irańskiego ataku terrorystycznego na Izraelczyków przebywających w Grecji. Jednocześnie podkreślił znaczenie dalszej "współpracy przeciwko irańskiej agresji".

Po spotkaniu Micotakis przekazał, że oba kraje współpracują nad opracowaniem technologii sztucznej inteligencji, która pomogłaby we wczesnym wykrywaniu pożarów. Izrael i Cypr są jednymi z kilku krajów, które wysłały samoloty gaśnicze i ekipy ratunkowe, aby pomóc w walce z pożarami w Grecji, które w zeszłym miesiącu pochłonęły ogromne połacie lasów i przypuszczalnie przyczyniły się do śmierci 20 osób.

Netanjahu poruszył również w czasie szczytu w Nikozji kwestię możliwości rozszerzenia porozumienia Abrahama - normalizującego stosunki Izraela z państwami arabskimi - które "ułatwiłoby połączenie energetyczne i infrastrukturalne między Półwyspem Arabskim, Izraelem, Cyprem, Grecją i resztą Europy" - czytamy w oświadczeniu kancelarii premiera.

Z Jerozolimy Marcin Mazur