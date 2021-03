Przywódcy na szczycie UE mają wezwać do przyspieszenia produkcji i dostarczania szczepionek

Przywódcy państw członkowskich na rozpoczynającym się w czwartek, dwudniowym szczycie UE mają wezwać do przyspieszenia produkcji i dostarczania szczepionek do krajów Wspólnoty. "Ma to nadal zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu" - czytamy w projekcie konkluzji, który widziała PAP.

Dokument mówi o tym, że UE musi zintensyfikować wysiłki w celu przyspieszenie produkcji i dostarczania szczepionek. "Podkreślamy znaczenie przejrzystości, a także rozszerzenia systemu zezwoleń na eksport" - czytamy w nim.

Liderzy unijni mają stwierdzić, że sytuacja epidemiologiczna w UE pozostaje poważna, także w świetle wyzwań, jakie stwarzają nowe mutacje.

"W związku z tym na razie należy utrzymać ograniczenia, w tym dotyczące podróży, które nie są niezbędne, przy jednoczesnym zapewnieniu niezakłóconego przepływu towarów i usług w ramach jednolitego rynku, w tym poprzez korzystanie z zielonych pasów. Niemniej jednak powinny rozpocząć się przygotowania do wspólnego podejścia do stopniowego znoszenia ograniczeń, aby zapewnić koordynację wysiłków, gdy sytuacja epidemiologiczna pozwoli na złagodzenie obecnych środków. Należy pilnie kontynuować prace legislacyjne i techniczne nad interoperacyjnymi certyfikatami cyfrowymi COVID-19, w oparciu o wniosek Komisji Europejskiej" - czytamy w dokumencie.

Przywódcy mają też przyjąć zapis, że Unia Europejska będzie nadal wzmacniać swoją globalną reakcję na pandemię. "Prace nad utworzeniem mechanizmu udostępniania szczepionek muszą być kontynuowane szybko" - taki zapis znajduje się w projekcie.

UE ciągle zmaga się z niedoborami szczepionek po tym, jak dostawy znacznie ograniczyła brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca. KE liczy, że w drugim kwartale firmy farmaceutyczne dostarczą do UE 300 mln dawek.

Z Brukseli Łukasz Osiński