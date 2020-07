Przywódcy Serbii i Kosowa przyjadą na rozmowy do Brukseli

Premier Kosowa Avdullah Hoti i prezydent Serbii Aleksandar Vuczić będą w niedzielę w Brukseli, aby wznowić dialog między Prisztiną i Belgradem w sprawie porozumienia mającego doprowadzić do normalizacji stosunków między oboma krajami. To warunek postępów w ich integracji z UE.

Przywódcy obu państw bałkańskich po raz ostatni w ramach unijnego dialogu spotkali się pod koniec 2018 roku. Rozmowy w Brukseli odbędą się dwa dni po zorganizowanej przez Francję i Niemcy na ten sam temat wideokonferencji.

"To nie przypadek, że kontynuujemy dialog w niedzielę po piątkowym spotkaniu" - powiedział w poniedziałek na konferencji w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano.

Jak dodał, podczas niedzielnego spotkania zostaną wznowione prace nad kompleksowym i prawnie wiążącym porozumieniem w sprawie normalizacji stosunków między Serbią a Kosowem.

Negocjacje w celu normalizacji stosunków między oboma krajami utknęły w martwym punkcie w 2018 roku, gdy Kosowo podwyższyło o 100 procent cła na produkty z Serbii. Rząd Kosowa utrzymywał wówczas, że jest to odwet za działania Belgradu, utrudniające Prisztinie starania o wejście do NATO i ONZ.

6 czerwca Kosowo zniosło wszelkie bariery handlowe, co otworzyło drogę do wznowienia negocjacji. Uregulowanie wzajemnych stosunków, w tym uznanie przez Serbię niepodległości Kosowa, jest jednym z warunków wejścia obu krajów do UE, o co starają się zarówno Belgrad, jak i Prisztina.

Dialog serbsko-kosowski mógł zostać wznowiony po tym, jak czerwcowe wybory parlamentarne w przytłaczający sposób wygrała Serbska Partia Postępowa prezydenta Vuczicia. Dało mu to mocny mandat to uregulowania relacji z Kosowem.