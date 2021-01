Przywódcy talibów w Afganistanie zniechęcają do poligamii w swoich szeregach

Przywódca talibów w Afganistanie mułła Hibatullah wydał dekret wzywający liderów i dowódców grupy do rezygnacji z wielu żon, tłumacząc, że poligamia wywołuje krytykę ze strony oponentów politycznych w związku z korupcją - informuje w piątek portal BBC News.

Islam pozwala muzułmanom mieć do czterech żon jednocześnie, a poligamia jest nadal legalna w Afganistanie, Pakistanie i niektórych innych, w większości muzułmańskich krajach.

Jednak źródła talibów poinformowały BBC, że praktyka ta powodowała coraz większe zapotrzebowanie ze strony dowódców na fundusze na zapłacenie tzw. ceny za pannę młodą. Zwyczaj ten obowiązuje w wielu pasztuńskich plemionach w Afganistanie i Pakistanie; zgodnie z nim rodzina kobiety otrzymuje pieniądze, aby zabezpieczyć jej zamążpójście.

Dekret ogłoszono w newralgicznym momencie, gdy afgańscy talibowie prowadzą z rządem centralnym w Kabulu rozmowy na temat przyszłości kraju. Źródła podały, że kierownictwo talibów było zaniepokojone zarzutami o korupcję wobec członków ugrupowania próbujących zebrać fundusze na utrzymanie dużych lub wielu gospodarstw domowych. Większość wyższych rangą przywódców talibów ma więcej niż jedną żonę, ale nowy dekret nie działa wobec tych, którzy już są w wielu związkach małżeńskich.

Dwustronicowy dekret nie zakazuje drugiego, trzeciego ani czwartego małżeństwa, ale ostrzega, że duże kwoty pieniędzy wydawane na ceremonie zaślubin mogą wywołać krytykę ze strony oponentów talibów. "Jeśli wszyscy przywódcy i dowódcy będą unikać poligamii, nie będą musieli angażować się w korupcyjne i nielegalne praktyki" - głosi dekret.

Dokument przewiduje jednak wyjątki - wiele żon mogą mieć mężczyźni, którzy nie mają dzieci ani potomka płci męskiej z poprzedniego małżeństwa, którzy poślubiają wdowę lub którzy mają taki majątek, że mogą pozwolić sobie na wiele żon. Dekret mówi, że w takich okolicznościach mężczyzna, który chce poślubić wiele żon, powinien uzyskać zgodę swojego bezpośredniego przełożonego przed zawarciem kolejnego małżeństwa.

Poligamia od dawna jest szeroko rozpowszechniona w społeczeństwach Pasztunów w Afganistanie i Pakistanie, gdzie kobiety tradycyjnie mają niewiele do powiedzenia na temat tego, za kogo i kiedy wychodzą za mąż. Brak dziecka, zwłaszcza potomka płci męskiej, w małżeństwie jest często podawany jako powód kolejnego ożenku w wiejskich, patriarchalnych społeczeństwach Pasztunów. Inną przyczyną jest napięcie w domu, za które zwykle obwinia się kobietę. Wdowa jest często wydawana za mąż za brata zmarłego męża, nawet jeśli jest on już żonaty; jest to postrzegane jako ochrona honoru owdowiałej kobiety, a także całej rodziny.

W przypadku bogatszych mężczyzn poligamia może być postrzegana jako symbol statusu. Takie małżeństwa są możliwe dzięki zwyczajowi "walwaru" - czyli ceny panny młodej - którą rodzina panny młodej otrzymuje w zamian za oddanie ręki mężczyźnie.

Presja ekonomiczna i zmieniające się postawy społeczne w ostatnich dziesięcioleciach zaczęły zniechęcać do poligamii, ale we współczesnym świecie wciąż utrzymuje się ona z powodu "męskiej żądzy" - mówi BBC News afgańska aktywistka z Australii Rita Anwari. Islam zezwala mężczyznom na branie sobie wielu żon pod pewnymi warunkami, np. "jeśli poprzednia żona jest chora lub nie może rodzić dzieci" - zastrzega. "Niestety obecnie mężczyźni zapomnieli o tym wszystkim w pogoni za pożądaniem" - zaznacza aktywistka, oskarżając ich o używanie "drobnych wymówek", by brać nowe żony. "To absolutnie niewłaściwe mieć kilka żon, kiedy nie można się nimi równo opiekować - finansowo, fizycznie i psychicznie" - oceniła.