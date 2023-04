Przywódcy UE będą rozmawiać o stosunkach z Chinami podczas czerwcowego szczytu w Brukseli

Podczas kolejnego szczytu w czerwcu przywódcy Unii Europejskiej omówią stanowisko wobec Chin i przyszłe stosunki z tym państwem - poinformował w poniedziałek przewodniczący Rady UE Charles Michel.

"Polityka UE-Chiny będzie w porządku obrad naszej Rady Europejskiej w czerwcu" - napisał Michel w poście na Twitterze.

"Ministrowie spraw zagranicznych przygotują tę dyskusję pod przewodnictwem wysokiego przedstawiciela Josepa Borrella" - dodał.

Unijni ministrowie spraw zagranicznych, przemawiając przed wspólnym posiedzeniem w poniedziałek w Luksemburgu, wyrazili swoje zaniepokojenie ostatnimi wypowiedziami ambasadora Chin we Francji, który zakwestionował suwerenność państw będących wcześniej częściami ZSRR, takich jak Ukraina.

Lu Shaye, ambasador Chin we Francji, w piątkowym wywiadzie dla telewizji LCI został zapytany o stanowisko wobec anektowanego Krymu. Dyplomata odpowiedział: "zależy, jak patrzeć na to zagadnienie", podkreślając, że "nie jest to takie proste". Dodał, że półwysep "początkowo był rosyjski". Dziennikarz zauważył, że według prawa międzynarodowego Krym należy do Ukrainy. "Według prawa międzynarodowego nawet kraje byłego ZSRR nie mają czynnego statusu, bo nie ma międzynarodowej umowy, która by potwierdzała ich status jako suwerennych państw" - powiedział ambasador.

Słowa wywołały krytykę ze strony m.in. Ukrainy i krajów bałtyckich. Do ministerstw spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Estonii wezwani zostali szefowie chińskich placówek dyplomatycznych w tych krajach.

W poniedziałek rzeczniczka MSZ w Pekinie Mao Ning zapewniła, że Chiny szanują status krajów poradzieckich jako niepodległych, suwerennych państw. Z kolei ambasada Chin we Francji oświadczyła, że wypowiedź ambasadora to jego osobista opinia, której nie należy nadinterpretować i traktować jako politycznej deklaracji Pekinu.