Przywódcy UE ciągle liczą na porozumienie z Londynem ws. umowy po brexicie. Na skończonym w piątek szczycie zobowiązywali głównego negocjatora Michela Barniera do kontynuowania rozmów z Brytyjczykami.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział w piątek, że UE kontynuuje prace nad porozumieniem z Wielką Brytanią i ma nadzieję, że w nadchodzących tygodniach możliwy będzie postęp, ale podkreślił, że Wspólnota nie pójdzie na kompromis za wszelką cenę.

"Równe szanse, rybołówstwo i kwestie dotyczące zarządzania to bardzo ważne tematy dla UE. (...) Jesteśmy zdeterminowani, aby zawrzeć umowę, ale nie za wszelką cenę" - powiedział Charles Michel.

Również kanclerz Niemiec Angela Merkel wskazała, że Unia Europejska jest gotowa do kontynuowania negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie wzajemnych stosunków po brexicie. "Widzieliśmy światło w ostatnich dniach, ale także cienie" - powiedziała Merkel na konferencji prasowej po spotkaniu przywódców UE w Brukseli, cytowana przez Reutera.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaprzeczył w piątek, że kwestia praw połowowych stała się przyczyną impasu w rozmowach o brexicie, mówiąc, że to tylko jedna część przyszłych stosunków między Wielką Brytanią a Unią Europejską, która wymaga rozwiązania.

Rybołówstwo jest jedną z kwestii do rozwiązania, jeśli Wielka Brytania ma zawrzeć umowę handlową z UE przed końcem okresu przejściowego, który wygasa z końcem roku. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla Francji, której rybacy prowadzą połowy na wodach brytyjskich.

"Jesteśmy też bardzo niezadowoleni z brexitu. Ale to suwerenny wybór Brytyjczyków. Do 27 przywódców UE, którzy zdecydowali się pozostać w UE, nie należy uszczęśliwianie brytyjskiego premiera" - powiedział Macron cytowany przez Reutera.

Dodał, że przywódcy UE są zjednoczeni. "Nie ma podziałów" - powiedział Macron. "Jesteśmy gotowi na umowę, ale nie za wszelką cenę" - dodał.

Premier Holandii Mark Rutte wyraził z kolei przekonanie, że premier Boris Johnson wykazuje chęć kontynuowania rozmów w sprawie przyszłego porozumienia UE-Wielka Brytania i gotowość do kompromisu.

"Moja interpretacja słów Borisa Johnsona jest taka, że również po jego stronie jest gotowość do kompromisu i jest to logiczne, ponieważ gospodarcza i geopolityczna konieczność znalezienia wspólnego stanowiska przed końcem roku jest ważna dla nas obu. Nadal jestem ostrożnym optymistą" - powiedział Rutte reporterom po spotkaniu przywódców UE w piątek.

Mimo postępów, na które wskazują główni negocjatorzy Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, w rozmowach o przyszłych relacjach pozostają nadal ważne punkty sporne i ich przełamanie jest coraz bardziej wątpliwe.

Boris Johnson na początku września wskazał datę 15 października jako ostateczny termin na zawarcie umowy, zapowiadając, że w przeciwnym razie Londyn zerwie negocjacje i skoncentruje się na przygotowaniach do wyjścia z okresu przejściowego bez umowy. W ostatnich dniach wspomniał jednak już tylko o znaczącym postępie w rozmowach do 15 października, a nie zawarciu porozumienia, pojawiły się też spekulacje na temat nowego szczytu UE w listopadzie i to na nim miałaby zostać zatwierdzone porozumienie.

Na razie jednak nie wiadomo, czy od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będzie jakakolwiek umowa o wolnym handlu, bo w negocjacjach pozostają trzy główne punkty sporne. Są to te same, które wskazywano jeszcze przed ich rozpoczęciem jako potencjalnie najtrudniejsze obszary - rybołówstwo, równe warunki gry oraz rozstrzyganie sporów.

Z Brukseli Łukasz Osiński