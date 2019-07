Putin gotowy do rozmów o Donbasie. Jest jedno "ale"

Rosja jest gotowa do rozmów na temat Donbasu w dowolnym formacie, ale spotkanie takie powinno odbyć się po sformowaniu rządu i wyborach parlamentarnych na Ukrainie - powiedział prezydent Władimir Putin.

Prezydent mówił o tym odpowiadając na pytania na konferencji prasowej w Moskwie z przywódcą Boliwii Evo Moralesem. "Nigdy nie odmawialiśmy żadnego z proponowanych formatów, w tym rozszerzenia formatu normandzkiego" - oświadczył Putin. Zastrzegł jednak, że spotkanie na najwyższym szczeblu "powinno być dobrze przygotowane", i dodał, że "o czymś więcej będzie można mówić dopiero po ostatecznym sformowaniu nowego rządu Ukrainy i po przeprowadzeniu wyborów do parlamentu tego kraju".Przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie odbędą się 21 lipca.Putin na konferencji z Moralesem podkreślił także, że Rosja i Boliwia uważają za niedopuszczalną "ingerencję zewnętrzną" w sprawy Wenezueli. Wyraził nadzieję, że w trakcie rozmów pomiędzy władzami i opozycją w tym kraju, które rozpoczęły się przy wsparciu Norwegii, wypracowane zostaną "decyzje możliwe do zaakceptowania przez wszystkich" obywateli Wenezueli.Zobacz też: Putin nałoży sankcje na Gruzję? Po dwustronnych rozmowach w Moskwie prezydenci Rosji i Boliwii podkreślali łączące ich kraje kontakty gospodarcze. Putin ocenił, że inwestycje firm rosyjskich w gospodarkę boliwijską są znaczne; wymienił m.in. Gazprom, który zainwestował pół miliona USD w rozwój branży naftowo-gazowej w Boliwii.Morales powiedział, że jego kraj uważa, że przyszłość w dużym stopniu należy do energetyki jądrowej. "Z tego powodu jesteśmy mocno nastawieni na współpracę z firmami rosyjskimi właśnie w tej sferze" - wskazał.Na spotkaniu prezydentów boliwijskie ministerstwo energetyki i rosyjski koncern Rosatom podpisały list intencyjny, który dotyczy możliwości współpracy w badaniu i eksploatacji złóż litu. W Boliwii znajdują się najbogatsze złoża tego surowca.Rosatom uczestniczy w budowie w Boliwii Ośrodka Badań i Technologii Nuklearnych. Putin mówił na konferencji prasowej, że chodzi o "unikalny projekt", który przewiduje zlokalizowanie reaktora jądrowego na wysokości około 4 tys. m n.p.m.Wśród innych projektów w Boliwii, którymi zainteresowane są firmy rosyjskie, Putin wymienił rozbudowę lotniska w Santa Cruz na wschodzie kraju i budowę tras kolejowych. Przez terytorium Boliwii ma przebiegać w przyszłości korytarz kolejowy łączący wybrzeża dwóch oceanów: od portu Santos w Brazylii nad Atlantykiem, do miasta Ilo w Peru nad Oceanem Spokojnym. Trasa ta ma zostać uruchomiona w 2023 roku.Rozmowy w Donbasie, o których mówił Putin, zaproponował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który powiedział, że w spotkaniu powinny brać udział - wraz z państwami "czwórki normandzkiej" - również Wielka Brytania i USA. Komentując w czwartek tę inicjatywę, Putin zauważył, że oba te państwa nie wyraziły opinii na jej tema