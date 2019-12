Putin: liczymy na to, że Rosja i Ukraina porozumieją się w sprawie gazu

Prezydent Rosji Władimir Putin wyraził nadzieję, że na rozmowach o tranzycie gazu rosyjskiego przez terytorium Ukrainy prowadzonych przez koncerny z obu krajów uda się dojść do porozumienia. Zapewnił, że Rosja nie chce przerywać tranzytu przez Ukrainę.

Putin mówił o tym na spotkaniu w Soczi z przedstawicielami biznesu niemieckiego. Rosyjski prezydent zauważył, że zbliża się do końca projekt budowy gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego. Zapewnił, że jest to projekt "czysto komercyjny".

"To wcale nie znaczy, że Rosja zamierza przerwać tranzyt przez terytorium Ukrainy. Nie chodzi o terytorium, a o uzasadnienie ekonomiczne" - oświadczył.

Ocenił, że na toczących się w Wiedniu rozmowach rosyjsko-ukraińskich padają obecnie z obu stron "dość trudne do zrealizowania" propozycje. "Jednak mam nadzieję, że uczestnicy tych rozmów (...) znajdą rozwiązanie możliwe do zaakceptowania" - dodał Putin.

Na spotkaniu, w którym brali udział przedstawicieli 20 firm niemieckich - wielkich i średnich inwestorów w Rosji - Putin poinformował, że inwestycje niemieckie w gospodarkę Rosji przekraczają 20 mld USD. Rosyjskie inwestycje w Niemczech sięgają blisko 10 mld USD. W 2018 roku wzajemne obroty handlowe powiększyły się o 20 procent, sięgając 60 mld USD.

W Rosji działa około pięciu tysięcy przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim, a ich łączne obroty wynoszą 50 mld USD. Niemcy zajmują drugie, po Chinach, miejsce wśród parnerów handlowych Rosji. "Całkiem niedawno zajmowały miejsce pierwsze; mam nadzieję, że do tej sytuacji jeszcze wrócimy" - zauważył Putin.

Spotkania z przedstawicielami koncernów niemieckich prezydent Rosji przeprowadza regularnie. Według zapowiedzi strony rosyjskiej w piątkowych rozmowach mieli wziąć udział szefowie wielkich koncernów, takich jak: Siemens, Bayer, Knauf Gips AG. Zapowiedziano obecność szefa spółki Nord Stream 2 AG budującej ten gazociąg, Matthiasa Warniga. Ze strony rosyjskiej przyjechali do Soczi m.in. szefowie resortów gospodarki i handlu Maksim Orieszkin i Denis Manturow, szef koncernu Rosnieft Igor Sieczyn i prezesi wielkich banków państwowych: Sbierbanku (German Gref) i VTB (Andriej Kostin).

Przed spotkaniem z Putinem Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki, która jest wpływowym lobby firm handlujących z Rosją i innymi krajami Europy Wschodniej, przeprowadziła sondaż wśród 112 niemieckich firm. Blisko 90 proc. ankietowanych poparło gazociąg Nord Stream 2, przy czym 72 proc. firm opowiedziało się za tym, by funkcjonowały jednocześnie dwie trasy przesyłu gazu: Nord Stream 2 i tranzyt przez Ukrainę.

Z Moskwy Anna Wróbel