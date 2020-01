Putin mianował Michaiła Miszustina na premiera

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w czwartek dekret o mianowaniu Michaiła Miszustina na premiera, wkrótce po tym, jak uzyskał on poparcie parlamentu. Jest to część ogłoszonych w środę przez Putina zmian, które doprowadziły do dymisji rządu Dmitrija Miedwiediewa.

Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, wyraziła w czwartek zgodę, aby prezydent Rosji mianował Miszustina nowym premierem Rosji. Za jego kandydaturą opowiedziało się 383 deputowanych, wstrzymało się 41 posłów i nikt nie głosował przeciw.

W krótkim wystąpieniu w Dumie przed głosowaniem Miszustin zapowiedział poprawę jakości administracji, efektywne wykorzystanie zasobów budżetowych i poszukiwanie nowych środków na realizację dużych projektów rozwoju społeczno-gospodarczego. Wskazał też m.in. na potrzebę odbudowy zaufania między biznesem i władzami, zniesienia "nadmiernej presji" na biznes i likwidacji barier dla przedsiębiorców.

Poprzedni premier, Dmitrij Miedwiediew, podał się wraz z rządem do dymisji w środę. Tego samego dnia Putin zaproponował Miszustinowi stanowisko premiera. 53-letni Miszustin od 2010 roku stał na czele Federalnej Służby Podatkowej (FNS). Media w Rosji oceniają go jako dobrego menadżera i wróżą mu rolę premiera-technokraty.