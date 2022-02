Putin: Nord Stream 2 może scementować bezpieczeństwo energetyczne Europy

Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił we wtorek, że gazociąg Nord Stream 2 może umocnić bezpieczeństwo energetyczne w Europie i że nie ma on "zabarwienia politycznego". Nazwał go projektem "czysto komercyjnym".

Gazociąg jest gotowy do wejścia do eksploatacji, pozostaje tylko pytanie o decyzję ze strony regulatora niemieckiego - powiedział Putin po spotkaniu w Moskwie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.