Putin ogłosił częściową mobilizację w Rosji. Grozi użyciem broni jądrowej

Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji – powiadomiły rosyjskie media państwowe. - Obrona terytorialności Rosji może wymagać użycia broni jądrowej - zapowiedział w orędziu.

Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji. W swoim przemówieniu powołał się na "antyrosyjską politykę Zachodu" oraz "chęć zniszczenia kraju przez Waszyngton i Brukselę".

Zaznaczył, że Rosja "wykorzystuje wszelkie dostępne środki, aby się bronić". Putin powiedział również, że "Zachód uczynił z totalnej rusofobii swoją broń i od dziesięcioleci pielęgnuje nienawiść do Rosji".

Kraje zachodnie naciskają na Kijów, aby przeniósł działania wojenne na terytorium Rosji. Zachód stosuje szantaż nuklearny. Jeśli jej integralność terytorialna jest zagrożona. Obrona terytorialności Rosji może wymagać użycia broni jądrowej - oświadczył dyktator.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji. Poinformował o tym w czasie orędzia wyemitowanego w środę (21 września) rano.

Putin: Obrona terytorialności Rosji może wymagać użycia broni jądrowej

W swoim przemówieniu powołał się na "antyrosyjską politykę Zachodu" oraz "chęć zniszczenia kraju przez Waszyngton i Brukselę". Zaznaczył, że Rosja "wykorzystuje wszelkie dostępne środki, aby się bronić". Putin powiedział również, że "Zachód uczynił z totalnej rusofobii swoją broń i od dziesięcioleci pielęgnuje nienawiść do Rosji".

"Kraje zachodnie naciskają na Kijów, aby przeniósł działania wojenne na terytorium Rosji. Zachód stosuje szantaż nuklearny" - zapowiedział Putin.

Dodał też, że obrona terytorialności Rosji może wymagać użycia broni jądrowej. "To nie jest blef" - oświadczył dyktator.

Wcześniej samozwańcze władze okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy zapowiedziały pilne przeprowadzenie referendów w sprawie przyłączenia ich do Rosji. Zaplanowano je na 23-27 września. Chodzi o Donbas oraz obwody: zaporoski i chersoński.

Dzień wcześniej - we wtorek (20 września) doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan podczas briefingu w Białym Domu zaznaczył, że Rosja wydaje się na progu mobilizacji. Później sprecyzował, że będzie to prawdopodobnie częściowa mobilizacja.

"Putin może uciekać się do częściowej mobilizacji, po części po prostu dlatego, że oni potrzebują więcej kadr" - powiedział prezydencki doradca.

Pytany o to, jak wpłynie to na sytuację na Ukrainie, Sullivan stwierdził, że o ile z pewnością będzie miało to jakiś wpływ, to według oceny USA Ukraina będzie nadal w stanie odpierać rosyjskie ataki, a także kontynuować odzyskiwanie terytorium.

Rosja chce przyłączyć zajęte tereny na wschodzie i południu Ukrainy

Sullivan odniósł się też do ogłoszonych przez Rosjan fikcyjnych referendów na okupowanych terytoriach Ukrainy.

Rosja chce przyłączyć zajęte tereny na wschodzie i południu Ukrainy. To obszar wielkości Węgier. Separatyści ogłosili, że w dwóch samozwańczych republikach na wschodzie Ukrainy oraz okupowanych przez Rosjan terenach w obwodach chersońskim i zaporoskim za trzy dni odbędą się referenda dotyczące przyłączenia tych ziem do Rosji.

Sullivan zapewnił, że USA nigdy nie uznają aneksji tych ziem, a ruch ten świadczy o desperacji Kremla wobec porażek.

"To nie są działania kraju pewnego siebie (...). Będziemy w dalszym ciągu stanowczo stać przy Ukrainie i kontynuować naszą pomoc" - zapowiedział.

Również prezydent Andrzej Duda pytany o kwestię referendum, które mają być przeprowadzone w samozwańczych republikach na terenie Ukrainy potwierdził, że Polska nie będzie uznawała tych wyników. "Rosja okupuje te tereny, a dla nas najważniejsze jest, by Ukraina je odzyskała" - zaznaczył.

Rosjanie po raz kolejny pokazali, że nie liczą się z konwencją genewską

Rosjanie po raz kolejny pokazali, że nie liczą się z konwencją genewską. Ostrzelali pociskami zapalającymi 9М22S wystrzeliwanymi z wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet BM-21 Grad niedawno wyzwoloną przez ukraińskich żołnierzy wioskę Ozerne w obwodzie donieckim.

W jednej salwie systemy Grad mogą wystrzelić do 40 takich pocisków na cele oddalone o 20 km. W każdym pocisku jest 180 podpocisków zapalających, które po odpaleniu płoną ok. 2 minut.

Niedaleko wyzwolonego przez Ukrainę miasta Izium zidentyfikowano pierwszą osobę. Ofiarą jest żołnierza z Nikopola, którego zidentyfikowała żona na podstawie zdjęć. Ekshumowano już 146 ciał z ok. 450 znalezionych w masowym grobie.

Rosjanie budują fortyfikacje na granicy Krymu z obwodem chersońskim

Na granicy okupowanego Krymu i również okupowanego obwodu chersońskiego Ukrainy Rosjanie budują fortyfikacje dla ludzi i ciężkiego sprzętu wojskowego, można odnieść wrażenie, jakby szykowali się do odparcia szturmu – poinformowało przedstawicielstwo prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu.

W Sewastopolu rosyjscy okupanci dokonują inspekcji piwnic w wielopiętrowych budynkach, przy czym nie informują mieszkańców o charakterze prowadzonych działań.

Ponadto - podało przedstawicielstwo - po raz kolejny przedłużono okres zamknięcia lotniska w Symferopolu dla lotnictwa cywilnego. Zakaz ten wprowadzono 24 lutego - w dniu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę - i od tamtej pory jest on przedłużany co tydzień. Natomiast w Sewastopolu do 28 września okupanci przedłużyli obowiązywanie "żółtego stopnia" zagrożenia terrorystycznego; na całym okupowanym Krymie obowiązuje on do 23 września.

Okupacyjna władza rosyjska szuka "ochotników do 810. brygady piechoty morskiej"

Na stacjach benzynowych na półwyspie wieszane są ogłoszenia, w których okupacyjna władza szuka "ochotników" do 810. brygady piechoty morskiej w celu realizacji zadań związanych ze "specjalną operacją wojskową", jak rosyjska propaganda nazywa agresję Kremla na Ukrainę.

Przedstawicielstwo prezydenta Ukrainy zaznacza, że według danych ukraińskiego sztabu generalnego brygada ta straciła 85 proc. stanu osobowego. Dodaje, że według stanu na 20 września na okupowanym Krymie pochowano już 156 żołnierzy armii rosyjskiej, z których 78 było najprawdopodobniej obywatelami Ukrainy. Liczba ta może być zaniżona, ponieważ wiele pochówków odbywa się bez rozgłosu.

Podziemna organizacja Krymskie Mewy Bojowe ostrzega okupantów, że kara za zbrodnie jest nieunikniona

Przedstawicielstwo prezydenta Ukrainy informuje również o ukraińskich działaniach propagandowych. Na budynku, w którym mieściła się przed rosyjską okupacją siedziba przedstawicielstwa, ruch oporu pod nazwą Żółta Wstążka powiesił plakat z napisem: "Otwarcie już wkrótce. Krym to Ukraina".

Ponadto w powiadomieniu mowa jest o nowej podziemnej organizacji o nazwie Krymskie Mewy Bojowe, która ostrzega okupantów, że kara za zbrodnie, których dopuścili się przez lata okupacji, jest nieunikniona. Jej członkowie rozwieszają też plakaty z napisem "Uciekaj, Moskalu" i wizerunkiem zwierzchnika władz okupacyjnych Krymu Siergieja Aksionowa o wyglądzie goblina (brzydkiej, groteskowej postaci z bajek) i z napisem "Uciekaj, goblinie"!