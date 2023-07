Putin osaczony na arenie międzynarodowej. Stał się więźniem Kremla

Prezydent Rosji Władimir Putin obawia się aresztowania i deportacji przed oblicze Międzynarodowego Trybunału Karnego do Hagi, dlatego nie weźmie osobiście udziału w szczycie państw BRICS zaplanowanym w Johannesburgu na 22-24 czerwca tego roku.

BRICS zamierza wprowadzić własną walutę rozliczeniową oparta na parytecie złota

Rosja z pozycji rozgrywającego powoli staje się bezwolnym, izolowanym uczestnikiem

Władze RPA nie chciały narazić się na amerykański i brytyjski gniew z powodu wizyty Władimira Putina

W oparciu o wcześniejsze uzgodnienia, szczyt państw organizacji BRICS, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Południowej Afryki, ma odbyć się w Republice Południowej Afryki z fizycznym udziałem przywódców państw członkowskich. Ze względu na pandemię w trzech ostatnich latach spotkania były zdalne.

Od wielu miesięcy podstawowym problemem był przylot prezydenta Rosji Władimira Putina. Zgodnie bowiem z decyzją Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Władimir Putin uznany został za odpowiedzialnego za zbrodnie dokonywane w trakcie agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Oznacza to, że wydano międzynarodowy nakaz aresztowania. co czyni z prezydenta Rosji osobę ściganą. RPA jako członek-sygnatariusz MTK ma z chwilą pojawienia się ściganej osoby natychmiast ją zatrzymać i odesłać do Holandii.

Przez kolejne miesiące trwały intensywne poszukiwania formuły, umożliwiającej przylot rosyjskiego prezydenta. Władze południowoafrykańskie posunęły się nawet do tego, że chciały wypowiedzieć Statut Rzymski, bądź zawiesić jego obowiązywanie na swoim terytorium przez pół roku. Pojawił się także pomysł udzielenia czegoś na wzór dyplomatycznego, żelaznego listu, jednak na to nie przystała strona rosyjska.

Przez wiele miesięcy trwały poszukiwania rozwiązania pozwalającego na osobisty udział Władimira Putina w szczycie państw BRICS

Analizowano także rozwiązanie z możliwością przeniesienia plenarnych obrad do Lesotho, afrykańskiego państwa, które jest enklawą na terenie RPA. Tutaj z kolei nie było zgody Chin i Indii, które uznały taki pomysł za upokarzający dla przywódców obu państw. Pojawiły się także przeszkody techniczne związane z tym, że lotnisko w stolicy kraju Maseru jest kompletnie nieprzygotowane do przyjęcia ogromnych maszyn, które dodatkowo potrzebują odpowiedniego pasa startowego.

20 czerwca na Lotnisku Wojskowym w Warszawie wylądował samolot, na pokładzie którego Cyril Ramaphosa przyleciał do Polski. Wraz z nim przybyli przedstawiciele Unii Afrykańskiej z Egiptu, Senegalu, Zambii, Republiki Konga, Ugandy i Komorów. Docelowo delegacja pojechała pociągiem do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim.

Prezydent RPA próbował ocieplić wizerunek rosyjskiego prezydenta, ale te wysiłki nie powiodły się

Przygotowany plan pokojowy zawierał 10 punktów, w tym pomysł natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji w sprawie przerwania działań wojennych, bez żadnych wstępnych uzgodnień. Został bardzo chłodno przyjęty i jednoznacznie oceniony przez stronę ukraińską, jako próba ponownego wprowadzenia Putina na międzynarodowe salony dyplomatyczne.

Po kilkunastogodzinnym postoju, po powrocie delegacji z Ukrainy samolot odleciał do Sankt Petersburga, gdzie doszło do rozmów z prezydentem Rosji. Inicjatywa okazała się kompletną pomyłką i tylko wystawiła RPA na śmieszność. Nie udało się także niczego załatwić w kontekście ewentualnego złagodzenia sankcji ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Na początku czerwca tego roku ministrowie spraw zagranicznych państw BRICS spotkali się, aby omówić przygotowania do szczytu. Jak podano w komunikacie, po obradach ustalono trzy sprawy, które będą dyskutowane podczas obrad szefów delegacji: stworzenie mechanizmu nowego światowego porządku uwzględniającego potrzeby państw rozwijających, zmniejszenie napięć wynikających z nierównomiernego rozwoju oraz stworzenie ram do zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej.

Przywódcy BRICS zamierzają stworzyć nową walutę opartą na parytecie złota

Nie jest tajemnicą, że na agendzie stanie także powołanie nowej waluty, roboczo nazwanego “bricsem”, który byłby wzorowany na euro. Jego parytet ma być oparty na złocie. Jak jednak wskazują eksperci rynków finansowych, mowa jest bardziej o umownej walucie rozliczeniowej, takiej, jaką za czasów komunistycznych był rubel transferowy. Aby mówić o odpowiedniku wspólnej europejskiej waluty konieczne byłoby usankcjonowanie wielowalutowości w tych krajach oraz stopniowe odchodzenie od juana, rubla, rupii, reala czy południowoafrykańskiego randa.

Państwa członkowskie BRICS skupiają 3,2 miliarda światowej populacji ludności i mają odgrywać alternatywną rolę w stosunku do grupy G7. Kolejne kraje starają się o dostęp do tego klubu. Najbliżej jest Algieria i Zjednoczone Emiraty Arabskie, w kolejce zaś czekają: Wenezuela, Arabia Saudyjska, a nawet Argentyna. Jak łatwo stwierdzić, są to kraje dysponujące bardzo różnym potencjałem gospodarczym, które łączy jedynie niechęć do Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Do spotkania przywódców BRICS pozostał miesiąc, ale już wiadomo, że Władimir Putin nie weźmie w nim osobistego udziału. Oficjalnie, jak podano w komunikacie Kremla, ze względu na wiele innych pilnych obowiązków. Będzie uczestniczył za pośrednictwem łącza wideo.

Władimir Putin stał się więźniem Kremla i w decyzjach dotyczących światowego ładu może już tylko uczestniczyć zdalnie

Jak na dłoni widać, że Rosja przestała być uczestnikiem globalnych gier dyplomatycznych. Jest wyłącznie podmiotem dysponującym surowcami i bronią atomową, ale to trochę, jak na jej ambicje, za mało.

Wygląda to trochę tak, jakbyśmy mieli do czynienia z rezydentem Kremla, który ma opaskę na nodze założoną przez organy ścigania, wyposażoną w sygnał dźwiękowy, gdy tylko osadzony zbyt daleko oddali się od miejsca zamieszkania.