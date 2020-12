Putin powiązał materiały śledcze o próbie otrucia Nawalnego ze służbami USA

Prezydent Rosji Władimir Putin określił w czwartek publikacje na temat próby otrucia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego "legalizacją materiałów służb specjalnych USA". Oznajmił także, że "ten pacjent" - jak nazwał Nawalnego - "korzysta z poparcia służb specjalnych USA".

"TO nie jest żadne śledztwo (dziennikarskie), to jest legalizacja materiałów amerykańskich służb specjalnych" - powiedział Putin na dorocznej konferencji prasowej. Nie wymieniając nazwiska Nawalnego nazwał go" "pacjentem berlińskiej kliniki" i oświadczył: "Ten pacjent korzysta z poparcia służb specjalnych USA". "A to oznacza, że nasze służby powinny mu się przyglądać" - dodał.

"Komu on jest potrzebny? Gdyby chciano, to sprawa doprowadzona byłaby do końca" - mówił Putin. Ponownie zapewnił, że to on osobiście, na prośbę żony Nawalnego, zadecydował o wypuszczeniu opozycjonisty na leczenie w Berlinie.