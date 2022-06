Putin skutecznie kusi władców Turkmenistanu. Europa może mieć problem

W pierwszej połowie czerwca Serdar Berdymuchamedow, prezydent Turkmenistanu, z pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu udał się na Kreml. Putinowi zależy na Turkmenistanie, wie, czym ująć Berdymuchamedowów – najpierw ojca, teraz syna, a jego celem jest zabezpieczenie rosyjskich interesów na światowym rynku gazu. Takie zbliżenie to niedobra wiadomość dla Europy.

Wizyta Berdymuchamedowa w Rosji pokazuje, że Turkmenistan nie zamierza wychodzić z orbity wpływów rosyjskich, a wręcz przeciwnie.

Putin odznaczył Berdymuchamedowa juniora Orderem Przyjaźni za jego znaczący wkład w umacnianie strategicznego partnerstwa obu krajów. Prezydenci podpisali Deklarację o Pogłębieniu Strategicznego Partnerstwa między Turkmenistanem a Federacją Rosyjską.

Podczas rozmów „szczególną uwagę" poświęcono współpracy energetycznej. Turkmenistan jest krajem zasobnym w węglowodory.

Na relacje obu krajów światło rzuca casus luksusowego samochodu i tego, w jaki sposób zaspokajane są ambicje i zachcianki przywódców Turkmenistanu.

Limuzyna made in Russia

Podczas czerwcowej wizyty turkmeńska głowa państwa podróżowała limuzyną Aurus Senat rosyjskiej produkcji. Następnie media obiegła informacja, że Republika Turkmenistanu kupiła to właśnie auto - swoją pierwszą limuzynę tej marki.

Rosjanie kusili Aurusem rodzinę Berdymuchamedowów już od kilku lat. Podczas I Kaspijskiego Forum Ekonomicznego, które odbyło się w sierpniu 2019 r. w Awazie nad brzegiem Morza Kaspijskiego, były premier Dmitrij Miedwiediew pokazał ojcu Serdara - Gurbanguły Berdymuchamedowi - właśnie Aurusa Senat. Auto zostało wyprodukowane specjalnie na potrzeby tej demonstracji w kolorze Luster White. Kolorystyka miała zaspokoić umiłowanie Gurbanguły do bieli. Ojciec Serdara jest przeciwnikiem ciemnych aut i w swoim czasie zakazał ich importu z zagranicy. Co więcej, władze nakazywały mieszkańcom Aszchabadu przemalowanie ciemnych aut już będących w ich posiadaniu na jasne – białe lub srebrne.

Szerokie spectrum współpracy

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na portalu Kremla, w tegorocznej czerwcowej rozmowie z prezydentem Putinem, Berdymuchamedow junior zauważył, że Rosja jest jedynym z ważniejszych partnerów handlowych Turkmenistanu. Podkreślił, że oba kraje utrzymują współpracę gospodarczą nie tylko w energetyce, ale także w przemyśle, transporcie, rozwoju infrastruktury i innych dziedzinach. Wskazał, że Turkmenistan „nie tylko kupuje duże partie sprzętu samochodowego, morskiego i lotniczego z Rosji, ale także oferuje rosyjskim firmom możliwość aktywnego udziału w realizacji projektów gospodarczych w Turkmenistanie”.

Czytaj także: Gaz za żywność. Turkmenistan ratuje się przed głodem

Za istotne sfery współpracy dwustronnej uznał także: kulturę, edukację, ochronę zdrowia, działania humanitarne, współpracę międzyparlamentarną. Przypomniał o pierwszym Forum Międzyparlamentarnym Narodów Azji Środkowej i Federacji Rosyjskiej oraz o pierwszym Dialogu Kobiet Azji Środkowej i Rosji, przeprowadzonych 12 i 13 maja tego roku w stolicy Turkmenistanu – Aszchabadzie. Docenił także znaczenie współpracy na szczeblu regionów, w szczególności z Republiką Tatarstanu, Sankt Petersburgiem i Obwodem Astrachańskim.

Berdymuchamedow zaprosił Władimira Putina do swojego kraju. Putin zauważył, że w ubiegłym roku, naznaczonym przez pandemię, wymiana handlowa pomiędzy oboma krajami zmniejszyła się o nieco ponad 10 proc., ale w ciągu pierwszego kwartału 2022 r. zwiększyła się o ponad 40 proc.

Order Przyjaźni i 14 porozumień

Podczas wizyty Putin wręczył Berdymuchamedowi juniorowi Order Przyjaźni za jego znaczący wkład w umacnianie strategicznego partnerstwa obu krajów. Rosyjski prezydent podkreślił, że Serdar Berdymuchamedow na różnych stanowiskach rządowych osobiście pomagał „przygotować i wdrożyć szereg wspólnych inicjatyw i ważnych porozumień”. Jako współprzewodniczący rosyjsko-turkmeńskiej komisji międzyrządowej, aktywnie angażował się w praktyczne kwestie promowania dwustronnego handlu i stosunków gospodarczych.

Prezydenci podpisali Deklarację o Pogłębieniu Strategicznego Partnerstwa między Turkmenistanem a Federacją Rosyjską. Deklaracja określa priorytety przyszłej współpracy rosyjsko-turkmeńskiej w sferze politycznej, handlowo-inwestycyjnej, kulturalnej i humanitarnej oraz bezpieczeństwa. Podczas wizyty zawarto także innych 14 porozumień.

Po pierwsze energetyka

Komentując wizytę swojego turkmeńskiego partnera w Moskwie, Putin stwierdził, że podczas rozmów "szczególną uwagę" poświęcono współpracy energetycznej. Nic w tym dziwnego – Turkmenistan jest krajem zasobnym w węglowodory.

Czytaj także: Prezydent Turkmenistanu polecił zwiększenie wydobycia ropy i gazu

Wedle danych Statistical Review of World Energy 2021 wydanym przez koncern BP, na koniec 2020 r. w Turkmenistanie znajdowało się przeszło 7,2 proc. udokumentowanych światowych zasobów gazu ziemnego.

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie rządowej Federacji Rosyjskiej, w przeddzień spotkania głów państw rosyjski wicepremier Aleksandr Nowak zauważył, że jego kraj pomaga Turkmenistanowi w transporcie ropy. Strony współpracują w przemyśle naftowym i kontynuują odbudowę infrastruktury energetycznej Turkmenistanu.

Aleksandr Nowak podkreślił, że sektor paliwowo-energetyczny odgrywa główną rolę w relacjach gospodarczych obu krajów. Ocenił, iż Gazprom i Turkmengaz utrzymują udaną współpracę w tej dziedzinie. Przejawem tego jest kontrakt na zakup/sprzedaż turkmeńskiego gazu od 1 lipca 2019 r. Kontrakt zawarty na pięć lat przewidywał dostawy około 5,5 mld metrów sześciennych turkmeńskiego gazu corocznie do Rosji.

Rosyjski ambasador w Aszchabadzie Aleksandr Błochin informował, że w ubiegłym roku jego kraj miał kupić około 10 mld metrów sześciennych gazu z Turkmenistanu, czyli prawie dwa razy więcej niż w 2020 r. Media donosiły wówczas, że stosunkowo tani gaz z Turkmenistanu i innych krajów regionu Azji Środkowej umożliwił Rosji zwiększenie eksportu tego surowca do Europy.

Rosja interesowała się rozwojem współpracy z Turkmenistanem również z nadzieją, że docelowo kraj rozwinie dostawy do gazociągu Nord Stream 2.

W świetle obecnych wydarzeń Kreml nie potrzebuje już wzrostu dostaw turkmeńskich węglowodorów, więc nasuwa się pytanie, dlaczego Rosji zależy na rozwoju współpracy z Turkmenistanem w dziedzinie energetyki.

Kilka dni po zakończeniu wizyty na łamach rosyjskiego portalu pravda.ru ukazał się artykuł „spotkanie prezydentów FR i Turkmenistanu - początek odpowiedzi Rosji na szantaż gazowy”. Z publikacji wynika, że Rosja jest gotowa pomagać w rozmowach z Afganistanem na temat gazociągu Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Indie (TAPI). Chętnie chciałaby budować afgański odcinek tego rurociągu. Przy czym gdyby udało się wreszcie sfinalizować TAPI, sama miałaby ochotę dostarczać nim swój gaz. W ten sposób udałoby się jej rozwiązać kwestie reorientacji eksportu gazu z rynku europejskiego na azjatycki.

Turkmenistan w orbicie wpływów Rosji

Wizyta Berdymuchamedowa w Rosji pokazuje, że Turkmenistan nie zamierza wychodzić z orbity wpływów rosyjskich, a wręcz przeciwnie. Berdymuchamedow, obłaskawiany przez Kreml, może być trudnym partnerem dla UE, jeżeli chodzi o rozwój współpracy w sektorze energetycznym.

Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku turkmeńskie media informowały, że Aszchabad prowadzi rozmowy z Azerbejdżanem, Turcją, Gruzją i Unią Europejską na temat możliwości budowy gazociągu o przepustowości od 10 do 30 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

W pierwszej dekadzie maja z wizytą do stolicy Turkmenistanu, udała się Terhi Hakala, stała przedstawicielka UE ds. Azji Środkowej. Ta doświadczona fińska dyplomatka przeprowadziła rozmowy z najważniejszymi urzędnikami w kraju oraz z Serdarem Berdymuchamedowem. Wśród celów wizyty znalazły się różne kwestie, ale nie ma wątpliwości, że absolutnym priorytetem była energia.

Zacieśnianie przez Moskwę relacji z Aszchabadem wzbudza skojarzenia ze strategią Pekinu, polegającą na opanowaniu jak największej liczby geograficznych źródeł surowców energetycznych. W tym przypadku nie chodzi jednak o zabezpieczenie własnych potrzeb gospodarczych, ale wzmocnienie swojej pozycji negocjacyjnej wobec Zachodu.

Wedle artykułu zamieszczonego na portalu mk.ru, Putin zaprosił młodego Berdymuchamedowa do Rosji po to, aby go przekonać do niepodejmowania pośpiesznych działań na rzecz budowy gazociągu, którym popłynąłby turkmeński gaz do Europy.

Mimo wszystko lepiej byłoby, gdyby Serdar Berdymuchamedow uświadomił sobie, że spełnienie życzeń Kremla nie będzie służyło interesom gospodarczym samego Turkmenistanu. Mniej potencjalnych krajów - odbiorców jego węglowodorów - w praktyce oznaczać będzie gorszą pozycję negocjacyjną Aszchabadu podczas rozmów dotyczących cen sprzedaży tego surowca. Obecnie największym importerem gazu z Turkmenistanu są Chiny. Import ten szacuje się na około 40 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma