Putin: UE powinna rozmawiać z Mińskiem o kryzysie na granicy

Unia Europejska o kryzysie migracyjnym na granicach Białorusi z krajami unijnymi powinna rozmawiać z Mińskiem - powiedział w sobotę prezydent Rosji Władimir Putin. Oświadczył, że jego zdaniem Alaksandr Łukaszenka i kanclerz Angela Merkel są gotowi rozmawiać.

"To nie jest pytanie do mnie, dlaczego oni (UE i Białoruś-PAP) ze sobą nie rozmawiają. Nas to nie dotyczy" - powiedział Putin. Dodał, że "zrozumiał ze swoich rozmów z Alaksandrem Łukaszenką i kanclerz Merkel, że są gotowi porozmawiać ze sobą".

"Mam nadzieję, że w najbliższym czasie do tego dojdzie i uda się nawiązać jakiś bezpośredni kontakt między Unią Europejską, głównymi krajami Unii, w każdym razie między RFN i Białorusią. To jest najważniejsze, bo imigranci próbują dostać się przede wszystkim do Niemiec" - powiedział Putin.