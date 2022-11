Putin ugiął się przed Erdoganem. Rosyjska propaganda nie wie, co robić

2 listopada Władimir Putin zdecydował się powrócić do umowy o bezpiecznym wywozie zboża z portów ukraińskich. Powrót Rosji do umowy oznacza wielkie zwycięstwo dyplomatyczne Turcji.

Władimir Putin stracił politycznie na próbie zaszantażowania świata poprzez wyjście z umowy zbożowej.

Turcja jest największym zwycięzcą przełamania impasu w negocjacjach z Rosją.

Ukraina udowodniła, że nie jest państwem upadłym nie tylko w wymiarze militarnym, ale również dyplomatycznym.

Rosja zrezygnowała z umowy zbożowej pod koniec października, głównie w celu sprawdzenia reakcji swoich rywali oraz państw uzależnionych od dostaw żywności z Ukrainy. Ta "zagrywka" zgubiła jednak Kreml.

- Wydaje mi się że Rosjanie próbowali, wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną to po pierwsze i de facto na pewien czas wycofać się z porozumienia i wznowić blokadę portów ukraińskich. 2 motyw to był element nowej strategii rosyjskiej stosowanej na Ukrainie która, zaczęła się z początkiem października od tego zmasowanego ataku na w infrastrukturę energetyczną czyli mówiąc krótko na skupiania się raczej na walce z cywilami, walce gospodarczej i niszczeniu zasobów gospodarczych na Ukrainie ale jednocześnie też na ponowieniu próby wywarcia presji na niektóre kraje które są uzależnione od zboża ukraińskiego i dlatego Rosjanie zdecydowali się na ten krok - stwierdził Grzegorz Kuczyński autor książek "Jak zabijają Rosjanie” i "Tron we krwi".

Rosja uznaje ukraińskie gwarancje w sprawie demilitaryzacji korytarza zbożowego

Decyzja Rosji o powrocie do umowy w sprawie bezpiecznego korytarza dla transportu ukraińskiego zboża była oficjalnie uzasadniona tym, że strona ukraińska dawała gwarancje Kremlowi, w których obiecała, że nie wykorzysta korytarza do ataków na rosyjskie okręty i statki.

Był to istotny warunek dla Moskwy, która argumentowała opuszczenie porozumienia 29 października tym, że strona ukraińska wykorzystuje je do ataków na rosyjskie jednostki. Ponadto prezydent Putin zadeklarował, że nawet jeśli Rosja opuści tę inicjatywę, to jednak nie będzie przeszkadzać w transportach ukraińskiego zboża. Co istotne, umowa ta obowiązuje jedynie do 19 listopada - według wcześniejszych ustaleń porozumienie zostało podpisane na 120 dni i po tej dacie Rosja będzie mogła znowu zacząć zgłaszać swoje żądania wobec Turcji czy Zachodu w celu przedłużenia porozumienia zbożowego.

Decyzja o powrocie do umowy zbożowej jest wielką porażką Rosji i zwycięstwem Turcji

- Próba wyłamania się i późniejszy powrót Rosji do umowy zbożowej stały się dyplomatyczną i wizerunkową porażką reżimu Putina. Dyplomatyczną - ponieważ nie zadziałała tradycyjna zagrywka prezydenta Rosji polegająca na podwyższeniu napięcia - stwierdził Oleksandr Shevchenko ukraiński politolog związany z Uniwersytetem Warszawskim.

W przypadku odblokowania umowy zbożowej Rosja zareagowała szybko i przedstawiła koncyliacyjne stanowisko wobec Ukrainy. Ta decyzja Putina wywołała również duże zamieszanie informacyjne - była krytykowana przez niektóre media w Rosji, które uznały to za przejaw słabość i zwycięstwo dyplomatyczne Ukrainy oraz Turcji.

Warto zwrócić uwagę, że decyzja o powrocie do umowy zbożowej została poprzedzona ofensywą dyplomatyczną Ankary, która wynegocjowała korzystne umowy z Rosją. Turcja będzie pośrednikiem w transporcie rosyjskich towarów.

- Postawa Turcji i nie tylko werbalna ale też faktyczna zmieniła się względem Rosji, trzeba zauważyć że od momentu ogłoszenia decyzji o wyjściu z porozumienia zbożowego przez Rosjan Turcja jakby nigdy nic przepuszczała statki UE na Ukrainę i z Ukrainy, czyli mówiąc krótko niezależnie od stanowiska rosyjskiego tutaj wszyscy pozostali uczestnicy tego porozumienia kontynuowali jego realizację i przede wszystkim ważna tutaj była rola Turcji - zaznaczył Kuczyński.

Twitter: W ciągu 3 miesięcy działania "korytarza zbożowego" udało się wyeksportować 10 mln ton zbóż do 43 państw.

- W pewnym sensie Władimir Putin odbił się od ściany ponieważ to porozumienie zbożowe jest politycznie dla Erdogana bardzo ważne z dwóch powodów po pierwsze od początku tej wojny stara się uzyskać taką pozycję tego głównego mediatora, pośrednika, jedynego „peacemakera” w tym konflikcie ta inicjatywa zbożowa to było chyba takie największe osiągnięcie tureckie jeśli chodzi o tę politykę. Turcy zrobią właściwie wszystko żeby to dalej funkcjonowało również z tego względu jest to ten drugi powód dla którego, Ankara była tak stanowcza wobec Rosji że to porozumienie zbożowe też jest ważne dla polityki tureckiej w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej gdzie Turcja prowadzi bardzo aktywną politykę bezpieczeństwa politykę gospodarcze i ta inicjatywa zbożowa jest przedstawiana w tych krajach jako zasługa Turcji i to wzmacnia jej pozycję w tych krajach i umacnia wizerunek samego Erdogana więc tutaj tak naprawdę myślę, że doszło do starcia między Rosją a Turcją i tutaj w tym wypadku Turcy nie ustąpili i tak bym tłumaczył ten powrót po kilku dniach Rosji do tego porozumienia - dodał Grzegorz Kuczyński.

Rosja będzie próbowała zrekompensować straty dyplomatyczne sukcesami militarnymi. Stąd istnieje możliwość nasilenia ofensywy militarnej na froncie

To niepowodzenie dyplomatyczne Rosjan może zostać teraz zostać przysłonięte przez działania zbrojne Rosjan na froncie ukraińskim. Do tej pory Putin był przedstawiany jako zręczny dyplomata, który potrafił wykorzystywać każdą słabość przeciwnika.

- Teraz władza i propaganda rosyjska będą musieli albo w jakiś sposób wytłumaczyć ten powrót do umowy zbożowej, albo zasłonić go pewnymi zwycięstwami na froncie. Niewykluczono zatem, że tymi "zwycięstwami" staną się kolejne ostrzały miast i infrastruktury cywilnej na Ukrainie - twierdzi Schevchenko.

Ta przegrana Putina na polu dyplomatycznym po uprzednich porażkach militarnych jest widomym znakiem, że Ukraina nie jest państwem upadłym, jak to przedstawiała propaganda putinowska.