Putin: współpraca wojskowa z Białorusią będzie przebiegać zgodnie z planem

Wspólne rosyjsko-białoruskie przedsięwzięcia w sferze wojskowej zaplanowane na ten rok zostaną przeprowadzone zgodnie z planem - powiedział w poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin na rozmowach w Soczi z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

"Jeśli chodzi o element wojskowy, to istnieje nasz plan i będzie on zrealizowany. Zostanie wprowadzony w życie. W ciągu roku na terytorium Białorusi i Rosji mamy praktycznie co miesiąc wspólne przedsięwzięcia. Wszystko będziemy robić tak, jak zaplanowaliśmy" - powiedział Putin.

Zaznaczył następnie, że po zrealizowaniu programu wspólnych ćwiczeń na Białorusi siły rosyjskie wrócą do miejsc stałej dyslokacji.