Putin zapewnił matkę Izraelki skazanej za narkotyki, że "wszystko będzie dobrze"

Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił w czwartek w Jerozolimie matkę Naamy Issachar, obywatelki Izraela i USA, która została skazana w Rosji na 7,5 roku więzienia za przemyt narkotyków, że "wszystko będzie dobrze". O jej uwolnienie zabiegają władze izraelskie.

"Znam stanowisko premiera (Izraela Benjamina) Netanjahu" - powiedział Putin cytowany przez agencję TASS. "Naama pochodzi z bardzo porządnej rodziny i wszystko to będzie z pewnością wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji" - dodał.

Matka Naamy, Jafa Issachar, rozmawiała z przywódcą Rosji w towarzystwie prawosławnego patriarchy Jerozolimy, Teofila III, dzięki któremu doszło do spotkania.

25-letnia Naama Issachar została skazana 11 października 2019 roku po tym jak w kwietniu znaleziono prawie 10 gramów marihuany w jej bagażu podczas tranzytu na lotnisku w Moskwie. Wyrok oprotestował izraelski resort spraw zagranicznych, uznając karę za "surową" i "nieproporcjonalną".

Issachar zaprzeczyła przemytowi narkotyków, zauważając, że nie próbowała wjechać do Rosji podczas tranzytu do Izraela z Indii i nie miała dostępu do swojego bagażu podczas krótkiego pobytu na moskiewskim lotnisku.

W zeszłym roku premier Netanjahu i prezydent Izraela Reuwen Riwlin wysłali do Putina oficjalną prośbę o jej ułaskawienie.

Putin przebywa w Izraelu z jednodniową wizytą z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.