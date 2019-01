Rada Bezpieczeństwa ONZ ograniczyła zasięg sankcji dla Korei Północnej

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zatwierdziła cztery nowe wnioski organizacji niosących pomoc humanitarną o wyłączenie z sankcji nałożonych na Koreę Północną w związku z jej zbrojeniami - wynika z komunikatu na stronie internetowej RB ONZ.

Komisja zajmująca się sankcjami przeciw Korei Północnej przyjęła wnioski UNICEF, amerykańskiej Eugene Bell Foundation, grupy Chrześcijańscy Przyjaciele Korei (CFK) i kanadyjskiej organizacji pozarządowej First Steps Health Society w ubiegły piątek - podano we wtorkowym komunikacie.

Wyłączenie dotyczy przewozu do Korei Płn. przedmiotów używanych w programach humanitarnych, w tym związanych z leczeniem gruźlicy i malarii oraz dostarczania mieszkańcom wody pitnej.



Na liście towarów zatwierdzonych do przewozu przez UNICEF są m.in. telewizory i komputery do użytku w szpitalach, jak również dziewięć ambulansów. Wykaz dotyczący Eugene Bell Foundation zawiera mikrofony i głośniki, a szczegółowe listy towarów zatwierdzonych do przewozu przez dwie pozostałe organizacje nie są w środę dostępne na stronie.



Południowokoreańska agencja prasowa Yonhap wyjaśnia, że działalność humanitarna nie jest zakazana międzynarodowymi sankcjami, ale na przewóz związanych z nimi przedmiotów należy uzyskać odpowiednie wyłączenia.



Organizacje pomocowe zwracały wcześniej uwagę, że wielopoziomowe sankcje nałożone na Koreę Płn. za jej zbrojenia jądrowe i rakietowe utrudniają działalność humanitarną i powodują opóźnienia w dostarczaniu towarów.



Rada Bezpieczeństwa ONZ od 2006 roku zaostrza sankcje gospodarcze przeciw Pjongjangowi, by odciąć komunistyczny reżim północnokoreański od źródeł finansowania jego programu zbrojeń nuklearnych i balistycznych.