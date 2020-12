Rada Europy apeluje o pilną pomoc dla migrantów w Bośni

Komisarz praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović dołączyła w piątek do apeli Unii Europejskiej, wzywając do podjęcia pilnych działań w celu poprawy warunków pobytu tysięcy migrantów w Bośni przed ciężką bałkańską zimą.

Mijatović w liście do bośniackich władz przestrzegła przed zbliżającym się kryzysem humanitarnym w północno-zachodniej części kraju.

Bośnia od lat spotyka się z krytyką sposobu, w jaki radzi sobie z napływem tysięcy ludzi uciekających przed wojną i biedą w swoich krajach. Politycznie niestabilny i zubożały kraj bałkański wciąż dochodzi do siebie po wyniszczającym konflikcie lat 90. i nie udało mu się znaleźć właściwej odpowiedzi na kryzys, także migracyjny.

W ubiegłym roku Mijatović i przedstawiciele innych organizacji praw człowieka wywarli presję na władze Bośni i Hercegowiny, aby zamknąć przeludniony obóz dla migrantów w Vuczjaku przy granicy z Chorwacją.

W dalszym ciągu ok. 3 tys. ludzi śpi w prowizorycznych obozach w namiotach lub opuszczonych domach bez udogodnień. Misja Unii Europejskiej w Bośni ostrzegła w tym tygodniu władze BiH, że kraj ten musi podjąć pilne działania, aby ratować ich życie.

Mijatović podkreśliła, że sytuacja może ulec poprawie dzięki lepszej koordynacji i organizacji, pomimo dodatkowych obciążeń dla kraju, jakie przyniosła pandemia koronawirusa. Zacytowała doniesienia o warunkach życia w obozie Lipa w północno-zachodnim Bihaciu, w tym o braku prądu i bieżącej wody, a także o przeludnieniu.

"Władze Bośni i Hercegowiny muszą pilnie zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak odpowiednie zakwaterowanie i dostęp do opieki zdrowotnej, żywności, wody i odzieży" - napisała w liście do premiera Bośni Zorana Tegeltiji oraz ministra ds. bezpieczeństwa Selmo Cikoticia.

Jak pisze agencja AP, Bośni, podzielonej na dwie zwaśnione jednostki administracyjne, brakuje wspólnej polityki wobec migrantów. Republika Serbska odmówiła przyjęcia jakichkolwiek migrantów, a przeciążony region północno-zachodni narzeka, że został sam z problemem migrantów, pomimo pomocy organizacji międzynarodowych.

Migranci przybywają do Bośni, aby przez jej terytorium przedostać się najpierw do sąsiedniej Chorwacji, kraju należącego do UE, a potem do Europy Zachodniej. Często korzystają oni z trudnych górskich szlaków w północno-zachodniej części kraju, a całe rodziny przemierzają kilometry i śpią przy drogach.

Pierwszy śnieg w sezonie na początku grudnia wywołał niepokój związany z nadchodzącą zimą, ponieważ migranci w prowizorycznych obozach zaapelowali o pomoc w warunkach niskich temperatur. Wiele osób zarzuca z kolei chorwackiej policji ataki i stosowanie przemocy po przekroczeniu granicy.

Mijatović wezwała również do usprawnienia procedur dla osób ubiegających się o azyl, zakończenia antyimigranckiej retoryki i kampanii oszczerstw skierowanych przeciwko działaczom pomagającym migrantom, a także zapewnienia bardziej kompleksowej opieki 500 imigranckim dzieciom pozbawionym opieki w Bośni, w tym dostępu do edukacji.