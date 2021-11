Rada Europy: należy położyć kres cierpieniu na granicy polsko-białoruskiej

Komisarz ds. praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović powiedziała we wtorek, podczas wizyty w Polsce, że należy zagwarantować "pełen dostęp" mediom i organizacjom humanitarnym do uchodźców, by położyć kres cierpieniu na granicy polsko-białoruskiej.

Musimy doprowadzić do deeskalacji napięć, "celem jest położyć kres cierpieniu. (...) Musimy zastanowić się nad tym, co dzieje się na granicy europejskiej, dlaczego ludzie są tu pozostawieni w niepewności i co można zrobić, by zmienić tę skrajnie niebezpieczną sytuację" - oznajmiła Mijatović podczas pobytu w Michałowie, w pobliżu granicy.

Organizacje humanitarne i media nie mają teraz dostępu do strefy przygranicznej ze względu na wprowadzony w Polsce stan wyjątkowy - przypomina AFP.

"Ta sytuacja musi się natychmiast zmienić, abyśmy mogli wykonywać naszą pracę" - oświadczyła komisarz.

Podkreśliła, że "to, co robi Białoruś i to, w jaki sposób manipuluje się migrantami jest absolutnie niedopuszczalne".