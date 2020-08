Rada Koordynacyjna krytykuje Rosję za stworzenie sił do użycia na Białorusi

Opozycyjna białoruska Rada Koordynacyjna uznała w czwartek za niedopuszczalne tworzenie w Rosji sił w celu użycia ich na terytorium Białorusi i podkreśliła, że kryzys wewnętrzny w tym kraju powinien być rozwiązywany środkami pokojowymi bez ingerencji z zewnątrz.

"Rada Koordynacyjna uważa za niedopuszczalne formowanie na terytorium Federacji Rosyjskiej lub innego państwa grup zbrojnych w celu ich wykorzystania na terytorium Białorusi: jest to sprzeczne z prawem międzynarodowym i zgodną opinią białoruskiego społeczeństwa" - napisała Rada w oświadczeniu.

Rada wyraziła ubolewanie, że na prośbę urzędującego prezydenta Białorusi, który powinien być gwarantem konstytucji, w Rosji stworzono w takim celu siły składające się z funkcjonariuszy organów ochrony prawa.

W oświadczeniu podkreślono, że problemy związane z kryzysem wewnętrznym na Białorusi powinny być rozwiązywane wyłącznie w ramach konstytucyjnych oraz środkami pokojowymi bez ingerencji z zewnątrz.

"Prosimy wszystkich zagranicznych partnerów, by powstrzymali się przed twierdzeniami o reprezentowaniu interesów społeczeństwa białoruskiego, udzielaniu pomocy Radzie Koordynacyjnej itp." - napisała Rada, dodając, że nie przyjmie żadnej pomocy zagranicznej ani nie będzie uczestniczyć w jej rozdzielaniu. Była to reakcja na propozycję UE, by Rada uczestniczyła w rozdysponowywaniu 53 mln euro na wsparcie organizacji pozarządowych, osób represjonowanych i obywateli Białorusi.

W czwartek prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że w jego kraju sformowana została rezerwa spośród funkcjonariuszy organów ochrony prawa, która w razie konieczności może być wysłana na Białoruś. Jak dodał, nastąpiło to na prośbę prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki.

"Jednak umówiliśmy się też, że ta rezerwa nie będzie wykorzystywana dopóty, dopóki sytuacja nie będzie wymykać się spod kontroli i dopóki elementy ekstremistyczne, zasłaniając się hasłami politycznymi, nie przekroczą określonych granic i nie zaczną po prostu rozboju: podpalania aut, domów, banków, zajmowania budynków administracyjnych itd." - powiedział gospodarz Kremla.

Wyjaśnił, że podczas rozmowy z Łukaszenką doszli obaj do wniosku, że nie ma obecnie konieczności wysyłania tych sił. "Mam nadzieję, że jej nie będzie i że z tego powodu nie użyjemy tej rezerwy" - dodał.