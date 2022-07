Rada UE: 1 stycznia 2023 r. Chorwacja wejdzie do strefy euro; przyjęto ostatnie wymagane akty prawne

Rada Unii Europejskiej we wtorek przyjęła ostatnie trzy akty prawne niezbędne do tego, aby Chorwacja mogła od 1 stycznia 2023 r. używać euro jako swojej waluty. W ten sposób kończy się procedura pozwalająca temu krajowi przystąpić do strefy euro.

"Chciałbym pogratulować ministrowi Zdravko Mariciowi i całej Chorwacji, która przystępuje do strefy euro jako jej dwudziesty członek. Przyjęcie euro to nie wyścig, ale odpowiedzialna decyzja polityczna. Chorwacja z powodzeniem spełniła wszystkie kryteria gospodarcze i od 1 stycznia 2023 r. zacznie używać euro" - oświadczył czeski minister finansów Zbyniek Stanjura. Czechy sprawują obecnie półroczną prezydencję w Radzie UE.

W jednym z trzech aktów prawnych określono kurs wymiany. Został on ustalony na 7,53450 kuny za 1 euro - poinformowała Rada.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz