Rada UE chwali Ukrainę za reformy na rzecz członkostwa w Unii

Rada UE (kraje członkowskie) pochwaliła we wtorek Ukrainę za wysiłek podejmowany w ostatnich miesiącach na rzecz osiągnięcia celów, od których zależy członkostwo tego kraju w Unii Europejskiej.

"Rada UE z zadowoleniem przyjmuje wysiłki reformatorskie Ukrainy w tak trudnych czasach i zachęca ten kraj, by podążał tą drogą i spełniał warunki określone w opinii Komisji (Europejskiej) w sprawie jej wniosku o członkostwo, aby zbliżyć się do przyszłego członkostwa w UE. (...) Rada zwraca się do Komisji, by przygotowała plan działania określający kolejne kroki, które ułatwią Ukrainie dostęp do jednolitego rynku UE, wykorzystując w pełni potencjał układu o stowarzyszeniu oraz pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) z Ukrainą" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Radę UE.

23 czerwca unijni przywódcy zgromadzeni na Radzie Europejskiej zdecydowali o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do UE.