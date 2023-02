Radio Swoboda: kolejne eksplozje na Krymie w pobliżu rosyjskich obiektów wojskowych

W Sewastopolu, na okupowanym przez Rosję Krymie, odnotowano w piątek nad ranem serię eksplozji w pobliżu obiektów wojskowych; to kolejny taki incydent na półwyspie w ciągu ostatnich dwóch dni - poinformował portal Krym.Realii, czyli krymski projekt Radia Swoboda.

W czwartek i piątek w mediach społecznościowych pojawiły się też doniesienia o wybuchach w pobliżu rosyjskich obiektów wojskowych w Armiańsku, przy granicy z obwodem chersońskim oraz nieopodal Bałakławskiej Elektrowni Cieplnej w Sewastopolu. Według okupacyjnych władz Sewastopola tylko w czwartek jakoby zestrzelono w tym mieście 10 ukraińskich dronów.

"Nie mogę powiedzieć, co to dokładnie było. Nie mam do tego prawa. Zapewniam jednak, że wybuchy będą się zdarzać, i to nie tylko na Krymie" - zadeklarował w piątek rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat.

Poczynając od sierpnia ubiegłego roku, na Krymie niemal codziennie można usłyszeć odgłosy eksplozji. Miejscowa administracja z nadania Moskwy za każdym razem utrzymuje, że jest to efekt działań obrony przeciwlotniczej lub skutecznego niszczenia bezzałogowców nadlatujących od strony Ukrainy - przypomniało Radio Swoboda.

Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku w wyniku interwencji zbrojnej i nielegalnego referendum. Władze w Kijowie i Zachód uznały te działania Kremla za pogwałcenie prawa międzynarodowego.