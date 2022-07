Radni z Rzymu za blokadą dostępu do Schodów Hiszpańskich, by nie wjeżdżały na nie auta

Propozycję zaintalowania blokad na szczycie Schodów Hiszpańskich przegłosowała rada samorządowa Rzymu. Mają one nie dopuścić do tego, by samochody zjeżdżały po marmurowych schodach niszcząc je, a do takich incydentów doszło już kilka razy.

Za instalacją blokady opowiedzieli się jednomyślnie wszyscy radni wyrażając nadzieję, że nastąpi ona szybko.

Jak podkreślono, wynik głosowania to wyraz woli zachowania i ochrony nadzwyczajnego dziedzictwa Wiecznego Miasta.

"Chuligani i pijacy wiele razy próbowali przejechać po schodach na skróty"- podkreślił wnioskodawca Dario Nanni.

Teraz pozostaje do uzgodnienia to, jak ma wyglądać taka blokada uniemożliwiająca wjazd na najsłynniejsze schody świata. Być może, jak zaznaczają media, ustawione zostaną donice z kwiatami.

Alarm podniesiono po incydencie, do jakiego doszło w maju, gdy mężczyzna wtargnął na schody potężną limuzyną niszcząc niektóre stopnie. W minionych latach miało miejsce kilka podobnych zdarzeń. Sprawcy tych incydentów byli pod wpływem alkoholu.

Wybryki te wywołały dyskusję na temat konieczności ograniczenia dostępu do Schodów Hiszpańskich na ich szczycie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka