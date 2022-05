Raport: Hiszpania jest od 13 lat krajem o najwyższej liczbie bezrobotnych w UE

Bezrobocie w Hiszpanii od 13 lat z rzędu należy do najwyższych w krajach UE – wynika z raportu o rynku pracy Instytutu Grupy Adecco, opublikowanego przez hiszpański dziennik „La Razon”.

Bezrobotni w Hiszpanii stanowią 22,8 proc. wszystkich bezrobotnych w państwach unijnych, tymczasem kraj ten odpowiada za 9,2 proc. populacji UE.

W unijnej czołówce państw z najwyższych bezrobociem w UE oprócz Hiszpanii jest Grecja.

Zgodnie z danymi z 2021 r. w najlepszej sytuacji znajdują się Malta i Niemcy (gdzie bezrobocie wynosi 3,6 proc.), Polska (3,4 proc.) i Czechy (2,8 proc.), które mogą być uważane za kraje o pełnym zatrudnieniu (poniżej 4 proc. bezrobocia).

W 2021 r. najwięcej miejsc pracy w Hiszpanii wygenerował sektor prywatny (63 proc.), jednak zatrudnienie w sektorze publicznym rosło siódmy rok z rzędu, a liczba osób w nim zatrudnionych wzrosła do 3,45 mln.

Po raz pierwszy od 2017 r. wzrosło zatrudnienie wśród osób od 25 do 39 lat, co jest tłumaczone starzeniem się populacji. W 2001 r. ta grupa wiekowa reprezentowała 40 proc. zatrudnionych, a obecnie - 30,8 proc.

Ogólny wskaźnik bezrobocia w Hiszpanii zmalał w 2021 r. do 13,65 proc., a bezrobocie wśród osób wykształconych - z 10,2 proc. do 9,2 proc. Raport podkreśla "plagę" długotrwałego bezrobocia - ponad 1,63 mln osób pozostaje bezrobotnych przez co najmniej 1 rok, a odsetek długotrwale bezrobotnych wynosi 27 proc. (średnia w UE to 20,6 proc.)

Z Saragossy Grażyna Opińska