Raport KE: unijne rynki pracy wykazały się niezwykłą odpornością w 2022 r.; stopa bezrobocia w UE na historycznie niskim poziomie 6,2 proc.

Raport KE dot. zatrudnienia w UE ujawnia, że pomimo rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która doprowadziła do spowolnienia gospodarczego w drugiej połowie 2022 r., unijne rynki pracy wykazały się niezwykłą odpornością w 2022 r. Wskaźnik zatrudnienia był rekordowo wysoki i wyniósł 74,6 proc. - przy 213,7 mln osób zatrudnionych w 2022 r., a stopa bezrobocia była na historycznie niskim poziomie 6,2 proc.

W sprawozdaniu stwierdza się jednak również, że nadal występują wyzwania związane z niską reprezentacją niektórych grup na rynku pracy, takich jak kobiety lub osoby niepełnosprawne. Bezrobocie wśród młodzieży spadło z 16,7 proc. w 2021 r. do 14,5 proc. w 2022 r., ale pozostaje dużym wyzwaniem - podała KE.

Z raportu wynika, że niedobory siły roboczej występują w różnych sektorach i zawodach i będą się zwiększać. Oczekuje się, że utrzymają się one zarówno w zawodach wymagających wysokich, jak i niskich kwalifikacji, napędzane tworzeniem nowych miejsc pracy i potrzebą zastąpienia pracowników przechodzących na emeryturę. Sektory takie jak budownictwo, opieka zdrowotna i STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka), w szczególności ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), były jednymi z najbardziej dotkniętych w 2022 r. Niedobory te prawdopodobnie wzrosną wraz z przewidywanym spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym z 265 milionów w 2022 roku do 258 milionów w 2030 roku.

Jednocześnie czynniki strukturalne przyczyniające się do utrzymujących się niedoborów siły roboczej różnią się w zależności od zawodu i sektora. W przypadku niektórych zawodów, takich jak lekarze, pielęgniarki, opiekunowie i kierowcy, trudne warunki pracy lub trudności w zarządzaniu zasobami ludzkimi przyczyniają się do trudności pracodawców w zatrzymaniu i przyciągnięciu pracowników. W przypadku innych zawodów, np. w STEM, czynnikiem przyczyniającym się do problemów jest brak osób o wysoko wyspecjalizowanych umiejętnościach.

Niedobory siły roboczej w niektórych zawodach mogą również zostać pogłębione przez zmieniające się potrzeby w zakresie zatrudnienia w związku z niezbędną zieloną transformacją. Oczekuje się wzrostu zatrudnienia w niektórych sektorach i zawodach, które już odczuwają niedobory siły roboczej (np. transport i gospodarka magazynowa, budownictwo, branża elektryczna i elektroniczna) lub w których niedobory prawdopodobnie wystąpią w przyszłości (np. technologie o zerowej emisji netto, zaopatrzenie w wodę, gospodarka odpadami oraz niektóre zawody związane z nauką i inżynierią).

W kontekście zielonej transformacji potrzeby inwestycyjne w przekwalifikowaniu i podnoszeniu kwalifikacji w zakresie produkcji strategicznych technologii KE szacuje na 1,7-4,1 mld euro do 2030 r.

Niższy udział w rynku pracy kobiet, osób gorzej wykształconych, osób ze środowisk migracyjnych, a także osób starszych i młodych również przyczynia się do niedoborów siły roboczej. Większość zawodów, w których brakuje siły roboczej, jest zdominowana przez mężczyzn lub kobiety. 86 proc. zawodów, w których brakuje siły roboczej, nie jest zrównoważonych pod względem płci.

Z Brukseli Łukasz Osiński