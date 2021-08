Raport ONZ: 2020 rok tragiczny dla Rohingjów uciekających z kraju drogą morską

218 członków mniejszości Rohinjgów zginęło lub zaginęło w 2020 roku podczas ucieczki z Birmy do innych krajów regionu często wybieraną przez nich drogą morską przez Zatokę Bengalską i Morze Andamańskie - wynika z raportu ONZ. To ośmiokrotnie więcej niż rok wcześniej i najwięcej, odkąd zaczęły się te ucieczki.

Jak wskazuje w raporcie Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), z 2413 Rohingjów, o których wiadomo, że w zeszłym roku zdecydowali się na ucieczkę drogą morską przed prześladowaniami w swoim kraju, 218 zginęło lub zaginęło.

UNHCR wskazuje, że wśród uchodźców wzrosła liczba kobiet i dzieci - osób najbardziej narażonych na wykorzystanie przez przemytników ludzi.

Trudną sytuację Rohingjów pogorszyła pandemia koronawirusa, przez którą wiele krajów w Azji Południowo-Wschodniej wprowadziło surowe ograniczenia na swoich granicach. Z tego powodu łodzie z Rohingjami były zawracane, przez co miesiącami dryfowały po morzu, a stłoczonym na nich ludziom brakowało jedzenia i picia.

W ciągu ostatniej dekady tysiące Rohingjów starały się przedostać do innych państw Azji Południowo-Wschodniej, głównie do Malezji i Indonezji. W 2017 r., kiedy wojsko birmańskie przeprowadziło brutalną pacyfikację ich wiosek, setki tysięcy Rohingjów zbiegły do Bangladeszu, gdzie obecnie przebywają w zatłoczonych obozach dla uchodźców - przypomniała stacja Al-Dżazira.

"Jeśli państwa nad Morzem Andamańskim i Zatoką Bengalską będą dalej okazywały niechęć wobec ratowania i wyciągania na brzeg osób, które znalazły się w niebezpieczeństwie na morzu, to konsekwencje tego zbiorowego zaniechania mogą być tragiczne i śmiertelne. Musimy i możemy działać lepiej" - powiedział Indrika Ratwatte, dyrektor UNHCR w regionie Azji i Pacyfiku.

Zaapelował do rządów o zapewnienie uchodźcom wychodzącym na ląd dostępu do procedur azylowych oraz bezpiecznych legalnych tras do przekroczenia granic.