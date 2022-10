Raport “Safeguard Defenders” - chińskie nielegalne komisariaty policji na całym świecie; dziewięć w Hiszpanii

Chińska policja otworzyła swoje własne „komisariaty” w prawie wszystkich krajach na świecie, gdzie znajduje się większa wspólnota tego kraju - wynika z raportu organizacji pozarządowej „Safeguard Defenders” z siedzibą w Madrycie, opublikowanym w środę przez dziennik „ABC”.

W Hiszpanii istnieje co najmniej dziewięć takich "komisariatów" - pomagają rodakom w załatwianiu spraw administracyjnych, ale także szukają uciekinierów przed chińskim wymiarem sprawiedliwości i kontrolują rezydentów krytykujących reżim w Pekinie. Policyjne biura nie informują o swojej działalności krajów przyjmujących - podkreślili autorzy raportu.

W niektórych krajach nazywają siebie "policyjnymi biurami zagranicznymi", które mają służyć chińskim obywatelom. Za ich pośrednictwem obywatele chińscy mieszkający za granicą mogą np. odnawiać chińskie prawa jazdy czy rejestrować zmianę stanu cywilnego, jednak taka działalność zwykle leży w kompetencjach akredytowanych konsulatów - podkreślił "ABC".

"Komisariaty", według raportu, zajmują się dodatkowo identyfikowaniem i "uciszaniem" chińskich uchodźców krytykujących reżim w Pekinie za granicą. Oprócz tego, poszukują uciekinierów przed chińskim wymiarem sprawiedliwości oraz interweniują w sprawach, które uznają za kryminalne, choć pozostają poza lokalnym ustawodawstwem.

Chińska policja otworzyła już co najmniej 110 takich "komisariatów" na całym świecie. W Hiszpanii trzy znajdują się w Madrycie, trzy w Barcelonie, dwa w Walencji i jeden w Santiago de Compostela. W środę holenderskie media poinformowały, że podobne placówki działają od 2018 r. w Amsterdamie i Rotterdamie. "El Publico" wymienia też cztery posterunki we Włoszech, trzy we Francji, dodając, że na liście znajdują się między innymi Portugalia, Wielka Brytania, Czechy, Węgry, Irlandia, Słowacja, Niemcy, Grecja, Szwecja, Austria, Ukraina i Serbia. Raport "Safeguard Defenders" wspomina też, że w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje jeden chiński komisariat w Nowym Jorku, w Kanadzie - trzy (w Toronto), w Ameryce Łacińskiej - dwa w Ekwadorze, dwa w Brazylii, jeden w Argentynie i jeden w Chile.

Z Saragossy Grażyna Opińska