Rau: dzisiejsze rozmowy z Ławrowem pozwalają ufać, że rozziew między naszymi stanowiskami ma szansę się zmniejszyć

Dzisiejsze rozmowy z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem pozwalają mi ufać, że mimo napięcia międzynarodowego rozziew między naszymi stanowiskami, jeśli nie ulega zmniejszeniu, to dzięki wspólnym wysiłkom ma szansę ulec zmniejszeniu - powiedział w Moskwie szef MSZ Zbigniew Rau.

Rau, który przewodniczy w tym roku OBWE, przebywa we wtorek z wizytą w Rosji. Na konferencji po pierwszej turze jego rozmów z Ławrowem spytano go na wspólnej konferencji z szefem rosyjskiej dyplomacji, czy Europa może sobie pozwolić na dalsze eskalowanie przez Rosję napięcia militarnego i gospodarczego na Ukrainie.

"Jako członek Rady Spraw Zagranicznych UE chcę zapewnić pana, że celem Unii jest zapewnienie stałego pokoju w Europie, wszystkie działania zarówno dyplomacji unijnej, jak i poszczególnych państw UE zmierzają w tym kierunku. Wspólnota zachodnia bardzo szeroko rozumiana, zarówno ta transatlantycka jak i unijna, prowadzi intensywny dialog z Rosją w formule Stany Zjednoczone - Federacja Rosyjska, Rada NATO-Rosja i z satysfakcją muszę stwierdzić, że ten dialog ma możliwość doprecyzowania w znacznie szerszej formule jaką oferuje OBWE" - powiedział szef polskiej dyplomacji.

"A zatem wszelkie działania państw, o których pan mówił, posiadają wspólny mianownik. Zdajemy sobie sprawę, że Europa zyskała na latach pokoju więcej, niż można było oczekiwać. Cezura ostatnich 30 lat dla naszej części Europy jest szczególnie korzystna, bo przypomina o tym, jak bardzo pokój i współpraca międzynarodowa jest korzystna" - dodał.

Jak podkreślał, sama Polska od 1989 r. zdołała powiększyć PKB trzykrotnie. "To są fakty, które stanowią najlepsze uzasadnienie dla podejmowania wszelkich wysiłków, na wszelkich formach, by kontynuować możliwość naszego rozwoju w pokoju" - podkreślał Rau.

Wskazał, że jest to także doświadczenie przytłaczającej części państw OBWE. "I to stanowi motywację do tego, byśmy nasze pokojowe współżycie, byśmy nasze wizje naszego międzynarodowego życia razem w pokoju, współpracy i rosnącym dobrobycie oparli o zasady prawa międzynarodowego, na zasadach aneksu końcowego OBWE, a także, co to oznacza i to jest stanowisko europejskie, na zasadzie poszanowania suwerenności i integralności wszystkich państw uczestniczących w OBWE, państw członkowskich UE i stron paktu NATO" - mówił Rau.

"Moje dzisiejsze rozmowy z panem ministrem pozwalają mi ufać, że dzięki tym wielowymiarowym wysiłkom, mimo napięcia międzynarodowego ten rozziew między naszymi stanowiskami, jeśli nie ulega zmniejszeniu, to dzięki wspólnym wysiłkom ma szansę ulec zmniejszeniu" - powiedział szef polskiego MSZ.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury "od granic Rosji".