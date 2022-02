Rau: jest fundamentalne, by w dialogu dot. bezpieczeństwa znalazła się kwestia wyrażania poglądów

Kwestia wolności słowa, wolności mediów należy do trzeciego koszyka działalności OBWE, jest fundamentalne, by w dialogu dot. bezpieczeństwa znalazła się problematyka bezpieczeństwa do wrażania swoich poglądów w przestrzeni publicznej - powiedział we wtorek w Moskwie szef MSZ Zbigniew Rau.

Szef polskiej dyplomacji, który przewodniczy OBWE, we wtorek przebywa z wizytą w Moskwie, gdzie rozmawiał z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.

Na wspólnej konferencji prasowej ministrów Rau odniósł się do zarzutów dziennikarza Russia Today, że w Europie łamane są prawa rosyjskich mediów, które nie są np. dopuszczane do części wydarzeń. Był też pytany, jak OBWE ma zamiar bronić praw rosyjskich dziennikarzy i walczyć z atakami na wolność słowa.

Rau odpowiedział, że nie zna szczegółów sytuacji na terenie UE, o których mówiono w pytaniu. "Mogę zapewnić, że problematyka, którą pan podjął, należy do tzw. trzeciego koszyka działalności OBWE, więc działalności chociażby ODIHR-u (Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka)" - powiedział Rau.

"Jest to sprawa fundamentalna, by właśnie w tym dialogu dotyczącym bezpieczeństwa, który postanowiłem odnowić w OBWE, znalazła się problematyka kompleksowości bezpieczeństwa, w tym także bezpieczeństwa do wyrażania swoich poglądów w przestrzeni publicznej" - powiedział Rau.

Podkreślił znaczenie mówienia o niepodzielności wolności słowa, wolności ekspresji i wolności mediów.