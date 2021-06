Rau: Należy wykorzystać jedność transatlantycką, by uczynić świat bezpieczniejszym

Należy wykorzystać szczególne doświadczenie jedności transatlantyckiej, by świat był bezpieczniejszy i bardziej przewidywalny – powiedział w Antalyi w Turcji szef MSZ Zbigniew Rau. Ważne jest także, by nie prowadzić do napięć z Chinami - podkreślił.

Z polskiej perspektywy, gdy jesteśmy razem po obydwu stronach Atlantyku, jesteśmy w stanie traktować Chiny przede wszystkim jako konkurenta, a nie prowadzić do napięć z tym państwem - dodał nawiązując do kwestii polityki wobec Chin.

Chodzi o to, by razem zaangażować się w interakcję z Chinami, by obniżyć tutaj napięcia - wskazał.

Szef polskiej dyplomacji bierze udział w Turcji w Antalya Diplomacy Forum, międzynarodowej konferencji dotyczącej globalnych wyzwań dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju. W piątek uczestniczył w dyskusji o nowym podejściu do stosunków transatlantyckich.

"W panelu cytowałem Zbigniewa Brzezińskiego, który wskazywał już wiele dekad temu, że na przykład okrążanie Chin jest kontrproduktywne, bo wtedy państwo okrążone będzie starało się stworzyć przeciwwagę podmiotów sobie podobnych, czyli opartych o inne wartości niż nasze. Zatem chodzi o to, by razem zaangażować się w interakcję z Chinami, by obniżyć tutaj napięcia" - wskazał.

Jak relacjonował, podczas panelu bardzo ciekawe pytanie: o czym marzy każdy minister spraw zagranicznych, kiedy budzi się rano i co daje mu nadzieję do pracy na przyszłość.

