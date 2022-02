Rau: OBWE to wciąż jeden z filarów międzynarodowego systemu bezpieczeństwa

OBWE wciąż pozostaje jednym z filarów międzynarodowego systemu bezpieczeństwa; to najlepsze miejsce do dyskusji; by uniknąć najgorszego scenariusza i eskalacji konfliktu wokół Ukrainy - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau na spotkaniu OBWE w Wiedniu.

Szef MSZ wziął we wtorek udział w spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Wiedniu, podczas którego zainaugurowany został Odnowiony Dialog OBWE nt. Bezpieczeństwa Europejskiego.

Podczas konferencji prasowej Rau podkreślił, że odnowa dialogu w ramach OBWE jest konieczna. "Jesteśmy w krytycznym momencie dla bezpieczeństwa na świecie i w Europie. Ryzyko wojny na dużą skalę jest obecnie większe niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 30 lat" - powiedział. Dodał, że ewentualna eskalacja konfliktu wokół Ukrainy miałaby głębokie konsekwencje strategiczne, ekonomiczne i polityczne.

Szef MSZ podkreślił, że obecnie na obszarze OBWE i wokół niego widoczne są kolejne odsłony trwających zamrożonych konfliktów, których wpływ na stabilność regionu i dotkniętą nimi ludność jest wyniszczający. Rau podkreślił, że w obecnej sytuacji konieczna jest odbudowa zaufania, transparentności i współpracy między członkami OBWE oraz deeskalacja obecnego konfliktu.

"Cieszymy się z wysiłków podjętych w tym celu przez USA i Rosję, i ich kanały bilateralne. OBWE może je uzupełnić i wzmocnić; miało już bowiem sukcesy we wspieraniu stabilizacji w Europie w przeszłości - w czasach +zimnej wojny+ i w ostatnich trzech dekadach" - zaznaczył szef MSZ. Dodał, że OBWE to najlepsze forum do dyskutowania o bezpieczeństwie, ponieważ to wciąż jeden z filarów międzynarodowego systemu bezpieczeństwa.

"Jesteśmy pewni, że jeżeli wszyscy zaangażują się w konstruktywny sposób i w dobrej wierze, to razem możemy uniknąć najgorszego scenariusza i odbudować wzajemne zaufanie oraz zapewnić naszym obywatelom stabilizację" - oświadczył.

Szef polskiej dyplomacji zapowiedział również, że w najbliższym czasie odbędzie wizyty na Ukrainie i w Rosji. Jak poinformował, w trakcie wizyty w Kijowie przyjęty zostanie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, spotka się również ze swoim odpowiednikiem Dmytrem Kułebą oraz dyplomatami realizującymi trwającą tam misję obserwacyjną OBWE. Podkreślił, że kluczowe jest wydłużenie tej misji oraz zapewnienie jej adekwatnego budżetu.

Pytany o udział Rosji w dialogu OBWE i swoją wizytę w Moskwie, Rau podkreślił, że ma nadzieję, iż jego nadchodząca wizyta w Rosji będzie dobrą okazją, by przedyskutować wszystkie kwestie niepokojące państwa członkowskie OBWE z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem.